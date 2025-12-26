Junts acusa a ERC de querer "consolidar al president Illa": "Hay un tripartito"

La relación entre Junts y ERC siempre ha sido tensa, pero desde que los posconvergentes salieron del Govern de Pere Aragonès y los republicanos invistieron después a Salvador Illa como president de la Generalitat son prácticamente inexistentes. Sin embargo, ello no impide que el partido de Carles Puigdemont insista cíclicamente en hacer un frente común independentista. Hace unas semanas lo volvió a plantear la líder de Junts en Madrid. Míriam Nogueras pidió a ERC una unión de los dos partidos en el Congreso para aprovechar la debilidad de Pedro Sánchez y sacar más rédito en las negociaciones. Ahora es la máxima representante del partido en el Parlament, Mònica Sales, la que afirma que "ojalá" fuera posible replicar esta idea en la Cámara catalana.

Así lo ha afirmado en una entrevista en la ACN, donde a pesar de expresar que desea reeditar la unión entre las dos formaciones, vuelve a cargar con dureza contra los republicanos. Sales les acusa de querer "consolidar al president Illa" y asegura que en Catalunya "hay un tripartito no solo de investidura". Para la posconvergente, actualmente no es posible volver a entenderse con ERC porque el hecho de que este partido diera sus votos a Illa en la investidura genera "dificultades" y "distorsiones". No obstante, Sales defiende que "los canales y los puentes deben estar construidos": "El proyecto de la independencia no lo haremos solos".

Más allá de la relación con el partido liderado por Oriol Junqueras, preguntada por la negociación de presupuestos de la Generalitat, Sales afirma que si el Departament d’Economia les cita para abordar los presupuestos, acudirán a la reunión. Sin embargo, la posconvergente lamenta que, de momento, ni siquiera se hayan puesto en contacto con ellos. "Los presupuestos que no existen los negociaríamos, o al menos atenderíamos las peticiones, si nos convocaran. Pero estamos a punto de acabar el año y no hay propuesta", sostiene, al tiempo que advierte a Illa que un segundo año sin cuentas sería "un fracaso". "Los Comuns dicen que no avanzan, ERC tampoco y con Junts ni han contactado", apostilla.