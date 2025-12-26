Llorca sale en defensa de Feijóo y le sitúa como "ejemplo de colaboración con la justicia"

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha echado este viernes un capotazo al presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, tras las críticas que le han llovido por la difusión de los mensajes que recibió de Carlos Mazón la noche de la dana. Llorca ha asegurado a preguntas de los medios durante su visita una Utiel, el primer municipio en ser devastado por la dana del 29 de octubre, que Feijóo ha dado un “ejemplo de colaboración con la justicia” y que espera que “todos los responsables políticos hagan lo mismo”.

El mensaje de Llorca va en la línea de lo defendido horas antes por el portavoz de su gobierno, Miguel Barrachina, quien poco antes había reclamado "ponderación" y "equilibrio" al PSOE, a cuyos dirigentes la Generalitat acusa de reclamar mucha información ya no sólo al gobierno valenciano sino a los responsables nacionales del PP, que no tenían competencias en la emergencia, mientras ellos no hacen lo propio con algunos de sus responsables que sí tuvieron un papel activo el 29-O.

Sin embargo, el tono de Llorca ha sido menos beligerante que el empleado por Barrachina. Mientras el portavoz ha recurrido al argumentario desarrollado durante la época de Mazón, reabriendo el debate competencial y volviendo a cuestionar el papel del Gobierno y sus agencias, el 'president' ha evitado incidir en ese choque institucional y se ha mantenido fiel al estilo sosegado del que hace gala en esta nueva etapa.

Nueva visita a zona dana

Durante su acto institucional en Utiel, otro municipio azotado por la dana y el primero gobernado por el PP que visita tras llegar al Palau, Llorca ha destacado "la labor y el compromiso" de los vecinos y del consistorio para que la reconstrucción y la vuelta a la normalidad tras la tragedia se realizara lo más rápidamente posible y ha trasladado "el cariño y la solidaridad" del Consell a los afectados.

El jefe del Consell ha sido recibido por el alcalde de la localidad, Ricardo Gabaldón, y ha recorrido las instalaciones municipales junto a la corporación, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Entre otras, ha visitado las obras en el cauce del río Magro. Llorca ha firmado en el libro de honor de la localidad, "una de los primeras en sufrir las terribles consecuencias de las inundaciones del 29 de octubre de 2024".