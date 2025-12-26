Junts acusa a Illa de "propaganda" y de "falta de liderazgo": "Catalunya no va bien"

El tradicional discurso del president Salvador Illa por Sant Esteve no ha gustado a Junts, que lo ha tachado de "propaganda". "El president Illa ha dicho que 2025 ha sido un buen año para Catalunya. Y no lo ha sido", ha afirmado la presidenta del grupo parlamentario posconvergente, Mònica Sales, que ha asegurado que Catalunya "no va bien". El diagnóstico del partido liderado por Carles Puigdemont es que "muchos catalanes no llegan a fin de mes", que "la vivienda es inasumible", que "Rodalies no funciona", que "los servicios públicos están tensionados" y que "el catalán retrocede de manera muy preocupante". Según Sales, ante estos problemas, Illa no ha aportado "ninguna solución".

Además, la posconvergente ha reprochado al president de la Generalitat haberse "olvidado" de la situación de su líder y también de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig que siguen sin poder regresar a Catalunya sin riesgo de ser detenidos. En la última sesión de control al president en el Parlament, Sales ya se refirió a esta circunstancia e Illa se mostró convencido de que este 2026 se haría "efectiva" por completo la ley de amnistía. La cuestión está ahora en manos del TJUE y del Tribunal Constitucional que deberían hacer público su fallo durante el primer trimestre de 2026.

"La situación del país se debe, en gran parte, a un Govern que no funciona, que está sometido a las órdenes del PSOE y supeditado a los extremos: por un lado, a los Comuns, que marcan las políticas sectoriales del país; y, por otro, al PP y a VOX, en contra de los intereses de los catalanes", ha rematado Sales en un mensaje en las redes sociales. Con todo, la líder de Junts en la Cámara catalana ha acusado a Illa de falta de "liderazgo" y de "ambición" y ha asegurado que Illa tiene "buenas palabras", pero que le faltan "concreciones sobre los retos que debemos afrontar como país".

El president de la Generalitat ha aprovechado su discurso para referirse -aunque no de forma explícita- a la situación vivida los últimos días por el desalojo de 400 migrantes del instituto B9 de Badalona. El jefe del Executiu ha apelado a la "convivencia democrática" y a la "humanidad" ante los discursos contra la inmigración y ha asegurado que su receta es potenciar el Estado del bienestar y garantizando una educación y una sanidad pública "para todos".