La CUP pide al Govern denunciar a Albiol por el desalojo del B9

La CUP considera que el Govern debería denunciar al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por no reubicar a las más de 400 personas desalojadas del antiguo instituto B9 como recogía la sentencia judicial. Así lo ha afirmado la líder del partido anticapitalista en el Parlament, Pilar Castillejos, en una entrevista en Europa Press, en la que también ha cargado contra la inacción de la Generalitat.

La dirigente de la CUP considera que el Executiu liderado por Salvador Illa podría haber actuado de oficio al prever que Albiol no daría ninguna alternativa habitacional a los desalojados, a pesar de que la sentencia le obligaba a ello.

"La orden judicial era clara, tenía 15 días para desalojar, pero con alternativas habitacionales", ha sostenido la diputada, que también ha tachado a Albiol de irresponsable por "promover e ir incitando esta política de odio y rechazo" hacia los desalojados. Además, Castillejos le reprocha haber convocado el pasado lunes una reunión con vecinos cerca de la concentración prevista en apoyo a los migrantes convocada por el Sindicat d'Habitatge de Badalona, lo que generó tensión.

Preguntada por si la CUP tiene previsto dar el paso de denunciar a Albiol, Castillejos ha asegurado que los abogados están "estudiando" la situación. Quién ya ha dado el paso, sin embargo, es el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, que ha llevado el caso a la Fiscalía y ha acusado al alcalde de Badalona por delito de odio y discriminación. El Ministerio Público, por su parte, ha exigido al popular que aclare qué protección ofreció a los desalojados.

Más allá del caso concreto de Badalona, Castillejos ha reprochado al Govern no tener unas políticas en materia de viviendo lo "suficientemente firmes". Para la CUP, el president de la Generalitat es especialista en llenarse la boca con promesas, pero cree que no está dispuesto a "enfrentarse" a los sectores económicos, del mismo modo que considera que no lo harán sus principales socios: ERC y Comuns.

"Construir no es la solución con la vivienda. Creo que hay muchos pisos que ya están vacíos, pisos que se deben reformar", ha sostenido la diputada, que ha reiterado que para su partido la solución pasa por crear constructoras públicas desde la Generalitat para evitar la especulación de las empresas privadas.

A pesar de las críticas, Castillejos no ha descartado volver a pactar con el Govern de Illa. Los anticapitalistas formaron parte de la negociación con el Govern, ERC y los Comuns para regular el alquiler de temporada, y aunque no tienen previsto incorporarse el bloque de investidura, si están abiertos a sumar sus votos a los de estos partidos en algunas iniciativas, como la vivienda. "Si el Govern nos lo compra, ¿cómo vamos a decir que no?", ha rematado la cupaire.