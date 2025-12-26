Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIOLENCIA SEXUAL

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia

El acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos

Coche de la Policía Nacional. / Archivo

EFE

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de cárcel y otros tantos de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente a dos amigas de sus hijos cuando tenían 10 y 11 años.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que los hechos se produjeron en una tarde no determinada de 2018 cuando el acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos.

Recoge la sentencia que el procesado no podrá acercarse a menos de 200 metros de las menores por un tiempo de seis años e indemnizar a cada una con 2.000 euros por daños morales.

La Sala acuerda dejar en suspenso la pena privativa de libertad durante cinco años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno, especialmente, contra la libertad sexual, y abonar las indemnizaciones a las que se le condena.

Además, deberá abonar una multa de 1.200 euros, que podrá pagar en plazos mensuales de cincuenta euros cada uno.

Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor

El Gobierno pide la dimisión de Feijóo por llevar "mintiendo" un año a las víctimas de la dana

Junts acusa a ERC de querer "consolidar al president Illa": "Hay un tripartito"

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia

Junqueras avisa a Sánchez e Illa de que sin avances en la ley del IRPF tampoco negociará presupuestos

A prisión un joven por malos tratos y agresión sexual a su novia menor de edad en Málaga