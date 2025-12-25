Junts abre paso a nuevos liderazgos mientras aguarda el regreso de Puigdemont

Junts espera que este 2026 se produzca finalmente el regreso de su líder, Carles Puigdemont. Todas las esperanzas están depositadas en el informe del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que si sigue el criterio del abogado general -como ocurre habitualmente- debería avalar el grueso de la ley de amnistía y determinar que el perdón del delito de malversación no es contrario a la legislación europea. Este aval despejaría el camino para que el Tribunal Constitucional dictaminara a favor de los intereses del expresident. El partido ya está preparando su regreso definitivo a Catalunya, tanto a nivel logístico -donde impera el secretismo- como político.

Puigdemont tiene previsto hacer una gira por toda Catalunya y la cúpula posconvergente espera que la vuelta de su líder ocho años después sea un revulsivo para sus filas, a las puertas de que empiece un nuevo ciclo electoral. Si no hay adelanto electoral en el Congreso, en 2027 se celebrarían municipales y generales, y las catalanas deben celebrarse como tarde en 2028. En todos estos comicios, Junts se juega mucho. El partido liderado por Puigdemont ha visto durante los últimos meses que Aliança Catalana le robaba cada vez más terreno en las encuestas, pero las próximas municipales -las primeras que deberían celebrarse- serán la prueba de fuego para conocer su alcance real.

Sin embargo, a la espera de si finalmente se produce este regreso (o hay nuevos obstáculos) y de lo que pueda suponer internamente, el partido está empezando a preparar un cierto relevo generacional. No se trata de sustituir el liderazgo de Puigdemont, pero sí de dar a conocer nuevas caras y de preparar alternativas electorales. En esta línea deben leerse los últimos cambios en el Parlament. Mònica Sales, que ya lleva unos años como cara visible del partido, ha asumido la presidencia del grupo parlamentario y su puesto como portavoz lo ha ocupado Salvador Vergés. Fue el cabeza de lista por Girona en 2024 y hay quien le ve posibilidades como candidato a la Generalitat.

Además, la dirección del partido también quiere empezar a aupar figuras más jóvenes de la formación como la diputada Judith Toronjo, que ya lleva un año como secretaria de organización del partido. En esta nueva hornada también está Jeannine Abella, de 35 años y que ya fue candidata por Lleida, o Ariadna Urroz, de 31, que entró como parlamentaria este verano. Las dos, además, tienen una silla en la dirección ejecutiva. Y también la diputada Montse Ortiz, de 39, es una figura en ascenso.

Judith Toronjo, diputada de Junts en el Parlament / .

En el Congreso, en cambio, el liderazgo de Míriam Nogueras está mucho más consolidado. Entró como diputada en 2016 y en 2021, con la marcha de Laura Borràs a media legislatura para presentarse a la Generalitat, tomó las riendas del grupo parlamentario. En 2023, Puigdemont la señaló como candidata y evitó que tuviera que enfrentarse a unas primarias con Jaume Giró, que acabó retirando su candidatura. Nogueras entró en política de la mano del actual secretario general, Jordi Turull, pero con el tiempo ha ido ganando autonomía y perfil propio.

Ha sido así especialmente desde que los siete diputados posconvergentes son claves para la mayoría de Pedro Sánchez. La líder en el Congreso ha formado parte de todas las reuniones celebradas en Suiza con el PSOE y el mediador internacional, y es quien ha tenido más línea directa con los ministros y cargos socialistas durante toda la legislatura. También a ella hay quien la ve como una posible candidata a la Generalitat. Su grado de conocimiento entre el electorado es alto y su dureza dialéctica hace que algunos dentro del partido la vean como alguien capaz de confrontar con la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

También es esperable que después de las municipales de 2027, algunos alcaldes de la formación que cuenten con buenos resultados en sus municipios ganen protagonismo. En los últimos meses, algunos ya han hecho oír su voz para reclamar al partido un cambio discursivo y más contundencia en cuestiones como el padrón, las ocupaciones o la multirreincidencia. Los más activos han sido Òscar Fernàndez (Cabrera) y Albert Castells (Vic), Marc Buch (Calella), Arnau Rovira (Manlleu), Agustí Arbós (Olot), Jordi Masquef (Figueres).