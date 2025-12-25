Illa aboga por una Catalunya integradora en el homenaje floral a Francesc Macià

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado este jueves un mensaje de "esperanza, confianza y optimismo" en un contexto de "cambios de fondo" y ha abogado por una Catalunya que acoja e integre a los recién llegados. Así lo ha trasladado en un discurso institucional tras la tradicional ofrenda a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, fallecido el día de Navidad de 1933.

En estos "tiempos de cambios de fondo", a veces "muy acelerados", Illa ha reivindicado "una Catalunya de convivencia que acoge e integra a todo el mundo". Ha señalado que la presidencia de Macià también coincidió con "tiempos convulsos y de cambio" y ha llamado a usar su ejemplo como "guía" para la actualidad.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha llamado a seguir "el camino y la acción" del expresidente de la Generalitat para alcanzar lo contrario de lo que ha planteado Illa, "una Catalunya políticamente libre, textualmente". Turill ha recordado, además, que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig siguen en el "exilio".

El líder de Junts ha asegurado que el partido no celebra el Día de la Constitución el 6 de diciembre, sino que en 1932 Macià "volvió a constituir el Parlament de Catalunya", y ha añadido que tanto Macià como Fabra son pilares básicos del proyecto de su partido para Catalunya.

El discurso del Rey

Como cada año, la ofrenda floral a Macià se ve marcada por el discurso del Rey del día anterior. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha eludido este miércoles valorar el discurso de Felipe VI, puesto que ha señalado que el rey hizo "apología de la violencia" y animó a "apalizar a los demócratas", en alusión a las votaciones sobre la independencia del 1 de octubre de 2017.

Acompañado, entre otros dirigentes republicanos, de la eurodiputada Diana Riba y el secretario segundo de la Mesa del Parlament, Juli Fernàndez, Junqueras ha dicho que ERC seguirá trabajando y luchando para ofrecer "esperanza al país" y que Catalunya cuente con "más fuerza, recursos y competencias".

Por otra parte, el portavoz de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà, ha acusado este jueves al rey Felipe VI de haber "justificado" una "violencia borbónica" contra el pueblo de Catalunya tras el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Mientras "algunos celebran los 50 años de la Transición" democrática española, la CUP sigue "denunciando la falsa Transición, donde una familia borbónica enemiga de Catalunya fue heredera de un régimen franquista" que "ha continuado vivo, de su mano".

Según Cornellà, "nadie puede detener a un pueblo que es plenamente consciente de los derechos que tiene", por lo que la CUP continuará la "lucha" que abanderó en su día Francesc Macià, al que ha definido como "un ejemplo a seguir".