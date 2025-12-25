Crisis
Albiol se defiende de las críticas tras desalojar a los inmigrantes del B9: "En Badalona luchamos contra la ocupación ilegal sean blancos o negros"
El alcalde de la ciudad publica un videomontaje en Instagram en el que se ve como grita a unos supuestos ocupas para que abandonen las viviendas
El alcalde de Badalona, Xabier García Albiol, se defiende de las críticas recibidas por haber desalojado a unos 200 inmigrantes del antiguo instituto B9 de Badalona con un vídeo en Instagram en el que asegura que en la ciudad se lucha "contra la ocupación ilegal sean blancos o negros".
"Estos días estoy escuchando algunos que dicen que la desocupación del B9 la hemos llevado a cabo porque son inmigrantes en situación irregular. Mirad estas imágenes", comienza diciendo el alcalde. Acto seguido se ve a Albiol bajo un balcón gritando a una mujer y frente a un hombre pidiéndole que se marche de su vivienda.
"Márchate, tu lo que quieres es que te den 3.000 euros. Se te ve de una vulnerabilidad espectacular con un iPhone. No vas a ver ni un duro", grita el alcalde bajo el balcón de una supuesta ocupa. "Pues no lo verá, pero me van a tener que echar y lo voy a destrozar todo", contesta ella.
En otra imagen se ve al alcalde frente a un señor al que describe como "profesional de la ocupación". "Tienes cuatro naves ocupadas, cobras a la gente", dice Albiol; mientras el supuesto ocupa asegura que "eso es mentira". "Yo no estoy cobrando a nadie, tengo una asociación cultural aquí", asegura.
El vídeo se completa con la grabación de varios desalojos de viviendas y concentraciones de vecinos aplaudiendo la gestión del alcalde, así como imágenes con pequeñas bolsas de marihuana y cocaina para mostrar el consumo de los ocupas de este tipo de sustancias.
Y concluye con el alcalde afirmando que en Badalona se lucha "contra la ocupación ilegal, sean españoles o sean de fuera". En Badalona la ocupación ilegal no tiene premio. Lo haga quien lo haga", añade el regidor badalonense.
