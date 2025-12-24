Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

21D: Elecciones en Extremadura

Recortar a los sindicatos o derogar la ley LGBTI: las propuestas de Vox que el PP ya rechazó en Extremadura

De cara a la negociación de los presupuestos de 2026, la formación remitió a Ejecutivo de Guardiola un documento con 206 medidas para elimiar "gasto superfluo", limitar las subvenciones o rechazar el pacto verde

PP y Vox inician los trámites para derogar la ley de memoria histórica en Extremadura

PP y Vox inician los trámites para derogar la ley de memoria histórica en Extremadura / Asamblea de Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Salvo la aprobación de unos presupuestos durante el periodo de coalición y el respaldo puntual a una rebaja fiscal, la tónica de la pasada legislatura entre el PP y Vox han sido las desavenencias, con dos proyectos de presupuestos fallidos que acabaron por dinamitar el adelanto electoral.

María Guardiola aún no ha iniciado las conversaciones de cara a la investidura, pero a la espera de recibir la llamada de la presidenta de la Junta en funciones, Vox asegura que seguirá exigiendo «lo mismo que defendía ayer».«Nuestras exigencias las conoce todo el mundo», añadió tras el 21D el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster.

206 propuestas

En el marco de esa negociación presupuestaria, la formación de Santiago Abascal presentó en octubre a la Junta de Extremadura una batería de 206 propuestas que serían extrapolables a una futura negociación con los populares. Algunas de ellas, como el recorte de fondos a los sindicatos o la derogación de la Ley LGTBI ya se debatieron en la anterior legislatura y fueron bloqueadas. "Quizá no será hoy, pero lo haremos", advirtió entonces Vox al PP.

Vox se autoproclama ganador en Extremadura y recuerda que sus exigencias no van a cambiar

Vox se autoproclama ganador en Extremadura y recuerda que sus exigencias no van a cambiar

PI STUDIO

Bajar impuestos

Bajar impuestos, aumentar el presupuesto en sanidad y educación, con ayudas a la natalidad y mejoras salariales para sus profesionales son otros de los puntos que recogió Vox entre sus exigencias para aprobar los presupuestos.

En materia fiscal, entre otras medidas plantearon una reducción del IRPF autonómico en los tramos tercero cuarto, al 15% y 16,5%, y eliminar el Impuesto de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales. Propuestas que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, consideró un «expolio» que llevaría "a la bancarrota" a la Hacienda pública autonómica.

Control de la inmigración

En materia de inmigración, exigieron eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y un compromiso de no acoger más, además de aplicar pruebas de edad a todos ellos y eliminar subvenciones «que fomenten la inmigración ilegal».Plantearon asimismo ayudas contra el fraude de empadronamiento en los municipios extremeños y un programa de reintegración de inmigrantes a sus países de origen.

También reclaman una auditoría para las asociaciones que reciban subvenciones o ayudas, y reducir la deuda pública "siempre y cuando estén garantizados los servicios esenciales, es decir, la sanidad y la educación".

FOTOGALERÍA | Santiago Abascal en Mérida en la presentación de los candidatos de Vox

FOTOGALERÍA | Santiago Abascal en Mérida en la presentación de los candidatos de Vox

Ver galería

FOTOGALERÍA | Santiago Abascal en Mérida en la presentación de los candidatos de Vox /

Contra el aborto

Aumentar el número de médicos, especialmente en zonas rurales, y mejoras retributivas para sanitarios, además de suprimir el registro de objetores de conciencia en Sanidad para practicar abortos voluntarios, ayudar a asociaciones a favor de la vida y aumentar ayudas a la natalidad son algunas de las medidas en materia sanitaria.

En Agricultura proponen librar de "burocracia" al sector con el rechazo a las "limitaciones" de la agenda 2030 y el pacto verde europeo y aumentar las ayudas, así como aplicar controles sanitarios "exhaustivos" a los productos de África y China, reducir las zonas ZEPA e impulsar el Regadío de Tierra de Barros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
  2. Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
  3. Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
  4. Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela
  5. Una 'estocada' de la asistente de Begoña Gómez hiere la imparcialidad de los magistrados de la sección 23 de Madrid
  6. Últimas encuestas de las elecciones en Extremadura 2025: sondeos a pie de urna
  7. El juez Pedraz impulsa el caso hidrocarburos y cita a los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto y a Aldama
  8. Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança Catalana en Barcelona, con un alquiler de 3.000 euros

Los "paquetes bomba" que obligaron a desalojar la Diputación de Badajoz eran un regalo navideño de la ONCE

Los "paquetes bomba" que obligaron a desalojar la Diputación de Badajoz eran un regalo navideño de la ONCE

El PP trata de cercar al Gobierno por la "Navidad más cara de la historia " y exige la comparecencia de Cuerpo

El PP trata de cercar al Gobierno por la "Navidad más cara de la historia " y exige la comparecencia de Cuerpo

La Agencia Española de Cooperación Internacional, investigada por pagos sin justificar por 21,7 millones

La Agencia Española de Cooperación Internacional, investigada por pagos sin justificar por 21,7 millones

Junqueras se verá con Sánchez para "obligarlo a cumplir" los pactos con ERC

Junqueras se verá con Sánchez para "obligarlo a cumplir" los pactos con ERC

Sánchez reconoce el trabajo por la paz de militares desplegados en un año de "incertidumbre"

Sánchez reconoce el trabajo por la paz de militares desplegados en un año de "incertidumbre"

Junts acusa al PSC de "jugar con la calculadora" con Aliança Catalana para perjudicarles

Junts acusa al PSC de "jugar con la calculadora" con Aliança Catalana para perjudicarles

El Rey llega al mensaje navideño de 2025 con el pasado de su padre y Urdangarin en primer plano

El Rey llega al mensaje navideño de 2025 con el pasado de su padre y Urdangarin en primer plano

Recortar a los sindicatos o derogar la ley LGBTI: las propuestas de Vox que el PP ya rechazó en Extremadura

Recortar a los sindicatos o derogar la ley LGBTI: las propuestas de Vox que el PP ya rechazó en Extremadura