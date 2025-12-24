Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Falsa alarma

Los "paquetes bomba" que obligaron a desalojar la Diputación de Badajoz eran un regalo navideño de la ONCE

Los dos envíos, uno de los cuales iba a nombre de Miguel Ángel Gallardo, se remitían desde el País Vasco porque ahí se encuentra el stock de material

Irene Rangel

Badajoz
Un regalo de la ONCE. Eso han resultado ser los "paquetes sospechosos" que llegaron este martes a la Diputación de Badajoz. Lo que durante unas horas generó alarma en la sede de la Diputación Provincial de Badajoz ha resultado ser un malentendido de carácter festivo. Dos paquetes que inicialmente fueron considerados “sospechosos” y que motivaron la activación de protocolos de seguridad y el desalojo parcial del edificio no contenían ningún peligro. Según fuentes de la ONCE, se trataba de regalos navideños enviados como parte de una campaña solidaria.

El envío, remitido desde el País Vasco —donde se encontraba el stock del material— consistía en timbrados y obsequios simbólicos que buscaban transmitir un mensaje de cooperación y solidaridad vecinal, recordando la importancia de ayudarse entre los miembros de una misma comunidad, escalera o barrio. Según explicaron desde la organización, no tenía ninguna intención de alarma ni riesgo alguno. Se trataba de una caja de cartón que, al abrirla, ponía en marcha un dispositivo electrónico con un mensaje institucional que recordaba la importancia de la cooperación y la solidaridad. Es por eso que se podían entrever cables en el paquete.

Pasará a la historia como una anécdota navideña

A la sede llegaron dos paquetes, uno a nombre de Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente de la institución, y otro para Raquel del Puerto, quien ostenta el cargo a día de hoy.

El incidente recordó a los trabajadores y al público en general la necesidad de extremar precauciones ante cualquier envío sospechoso, especialmente en edificios institucionales, pero terminó como una anécdota navideña sin consecuencias que toda la ciudad recordará. La rápida actuación de los protocolos de seguridad permitió que la situación se resolviera de manera ordenada y segura.

