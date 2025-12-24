Junts acusa al PSC de "jugar con la calculadora" con Aliança Catalana para perjudicarles

Junts cree que algunas formaciones, especialmente el PSC, están "jugando con la calculadora" para impulsar a Aliança Catalana en las encuestas y perjudicarle electoralmente. Así lo ha afirmado la presidenta del grupo parlamentario de Junts en la Cámara catalana, Mònica Sales, en una entrevista en la ACN. Aunque Sales no se ha referido abiertamente a los socialistas, los posconvergentes hace tiempo que vienen acusando al president de la Generalitat, Salvador Illa, de darle más protagonismo en el Parlament de la que le correspondería con solo dos diputadas. "Tengamos cuidado de que no se haga daño a todo el país por querer jugar a la aritmética", ha afirmado Sales en este sentido.

Ante las críticas de ciertos partidos que acusan a Junts de comprar parte del marco mental de Sílvia Orriols, la dirigente posconvergente ha negado la mayor y ha sostenido que Junts está "en el carril central" y tiene un "rumbo claro". Además, ha argumentado que su formación empezó a reclamar las competencias en inmigración antes de que AC obtuviera representación en el Parlament, aunque Orriols ya había ganado las elecciones municipales en Ripoll.

Sales ha defendido que su partido tienen "un proyecto basado en los valores de la catalanidad, que integra y no excluye" y que su propuesta es "el trabajo, el rigor y las soluciones complejas" ante una extrema derecha que, afirma, solo hace "ruido" y vende "soluciones fáciles a problemas difíciles". "Es una evidencia que la gente está preocupada por cómo esta Catalunya de 8 millones tiene unos recursos construidos sobre la Catalunya de 6 millones”, ha argumentado.

La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales / Marc Font / ACN

Aún sobre esta cuestión, Sales ha minimizado las encuestas que pronostican que un retroceso de Junts frente a una subida importante de Aliança Catalana. Según la presidenta del grupo parlamentario, "las encuestas dicen muchas cosas, también que Illa no sería presidente con los resultados de hoy" y cree que su formación siempre está infrarepresentada. "También decían que, en las últimas elecciones al Parlament, Junts tendría 20 diputados, y yo soy la presidenta de un grupo parlamentario que tiene 35", ha afirmado.

Sales ocupa la presidencia del grupo parlamentario posconvergente desde hace un mes, cuando Albert Batet fue nombrado adjunto a la presidencia de la formación y director de campaña, y su puesto como portavoz lo ocupa ahora Salvador Vergés. Sobre esta cuestión, la diputada de Terres de l'Ebre dice que se trata de "relevos naturales" ante una "ventana de oportunidad" abierta por el TJUE y que podría derivar en el regreso definitivo de Carles Puigdemont a Catalunya, por lo que defiende que el partido debe estar "preparado".

"Su regreso debe generar una revolución en el país, que estamos esperando. Sería muy bueno que recorriera todo el país, para poder tener contacto con la gente, seguir explicando el proyecto de Junts y la independencia", ha rematado.