La Agencia Española de Cooperación pone en marcha medidas para evitar retrasos en la justificación de sus pagos

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha implementado una serie de medidas para evitar volver a retrasarse en la justificación de pagos, como los detectados en la Cuenta General del Estado de 2023, por los que el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación. Con ellas, "la AECID prevé que en las próximas semanas haya concluido la totalidad de la revisión o depuración de todas las cuentas" por importe de 21,7 millones, por las que el órgano fiscalizador ha nombrado una delegada instructora que determinará si hay o no responsabilidad contable.

Tras "desmentir categóricamente que existan pagos injustificados que supongan menoscabo de recursos públicos en su funcionamiento", la AECID explica que la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas "se refiere a meros retrasos en los procedimientos administrativos de revisión de la justificación de determinados pagos, no a problemas de falta de justificación de dichos pagos", extremo que es justo el que debe comprobar la instructora.

La agencia añade que, "solo desde julio de 2025, se ha revisado satisfactoriamente aproximadamente la mitad de los pagos a los que se refiere el artículo", que cifra en 21, 7 millones los que están pendientes, como figura en el auto en el que se decide trasladar las actuaciones y nombrar a una delegada instructora.

En su comunicado el organismo dependiente de Exteriores sostiene que se trata de "pagos circunscritos al seno de la propia administración (del presupuesto de la AECID a las embajadas, oficinas o centros del exterior), en ningún caso de contratos o de pagos a terceros ajenos a la administración". Son pagos que "financian exclusivamente los gastos de la red exterior y de sus actividades, incluidas las actividades culturales de las embajadas. Una vez realizadas estas actividades, los empleados públicos a cargo deben remitir la documentación correspondiente a la sede para justificar los distintos gastos y, de manera crónica, estos procedimientos administrativos exceden los plazos previstos", insiste.

"Retrasos históricos"

Por ello insiste en que "nunca ha existido menoscabo alguno para los recursos públicos"; "se trata de retrasos en los procedimientos administrativos no de problemas de falta de justificación de cuentas revisadas. No obstante, la actual Dirección, "consciente de la necesidad de mejorar la gestión de estos procedimientos para terminar con estos retrasos históricos que se arrastran desde, al menos, 2016", ha puesto en marcha una serie de actuaciones.

Desde julio de 2024 se da seguimiento a los distintos procedimientos pendientes con reuniones periódicas de los equipos de gestión económica de la Agencia, para la revisión periódica de los pagos en la Comisión de Control del Consejo Rector de la AECID. Este mes de noviembre, la Dirección adoptó "una resolución que modifica el procedimiento de otorgamiento, revisión y justificación de estos pagos para mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos y resolver algunos de los factores que explican estos retrasos".

Este diciembre, además, se ha reforzado el equipo de gestión económica que gestiona los mandamientos a embajadas para actividades culturales (que representan el mayor porcentaje de los mandamientos pendientes) con "un encargo a medio propio que estará plenamente operativo en enero".

Además, "como parte del nuevo Estatuto de la AECID" aprobado hace ahora un año, "se ha creado y dotado una nueva Subdirección de Control de Procedimiento y Gestión de Riesgos, que ayudará a identificar y resolver cuellos de botella en la gestión como los que dan lugar a esta situación".

Ambiciosa reforma

El organismo agrega que "se encuentra inmerso en un ambicioso proceso de reforma iniciado a partir de la aprobación, con un gran consenso político y social, de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que ha incluido la aprobación de cuatro reales decretos, incluido" el nuevo Estatuto, para, "entre otros objetivos mejorar la eficacia y la transparencia en su gestión".

Ello pasa por la creación de la Subdirección, "la simplificación de procedimientos, un ambicioso plan de transformación digital o el refuerzo de los equipos de gestión en sede y en terreno (con más de 120 plazas nuevas en 2025) son ejemplos de medidas ya adoptadas". Además, "en los próximos meses se seguirán desplegando otras, como la creación de un portal de datos para el público con información sobre todas las intervenciones de la AECID".