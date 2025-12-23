Balance anual
Puigdemont acusa a Illa de "dimitir en su liderazgo" ante las últimas "crisis" en Catalunya
El desalojo del B9 enfrenta a vecinos en Badalona: la defensa de los migrantes choca con el "llévatelos a tu casa"
El Govern de Illa ha aprobado la mitad de las leyes que prometió para 2025
Termina el año y es momento de hacer balance. El president Salvador Illa comparecerá esta mañana para dar cuenta de la acción de su Govern durante 2025. Sin embargo, algunos partidos ya se han avanzado y han salido a criticar al jefe del Executiu desde primera hora de la mañana. Así lo ha hecho el líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha grabado un vídeo refiriéndose también a la situación en Badalona tras el desalojo del instituto B9. Puigdemont ha acusado al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, de ser un "irresponsable" y de "incendiar la ciudad", pero también ha cargado contra Illa. Según Puigdemont, la situación de la ciudad es culpa también de una dejación de funciones de la Generalitat.
El posconvergente cree que "la incomparecencia" de Illa es "inaceptable" y le ha acusado de haber "dimitido en su liderazgo" en este caso, pero también en las otras "crisis" que han sucedido este año. Puigdemont se ha referido así a casos como la peste porcina, el apagón del pasado mes de abril o las lluvias que afectaron a las comarcas del Ebro en octubre.
Además, el también expresident catalán ha aprovechado su mensaje para volver a reclamar al Gobierno el traspaso de las competencias en inmigración. A juicio de Puigdemont, los ejecutivos de PP y PSOE en el Estado han sido "incapaces" de reconducir la situación, por lo que reclama "cambiar completamente el modelo de gestión" y "dotar a los ayuntamientos de herramientas legales y recursos materiales para dar respuestas responsables ante las inquietudes de la población".
"No se puede mirar hacia otro lado ni ir con los bidones de gasolina llenos para apagar un fuego. Hace falta una responsabilidad que ni el populismo ni el extremismo de ningún signo pueden asumir de ningún modo", ha sotenido, al tiempo que ha asegurado que "no hay soluciones fáciles ni rápidas a problemas complejos". Así, el expresident ha pedido no permitir que la situación se agrave y se consolide una "fractura social" que considera que pone en riesgo la "convivencia" en la ciudad y en Catalunya. "Detrás de la responsabilidad y la dejadez de unos y otros se esconden tácticas electorales que son impropias de un sistema democrático", ha rematado.
