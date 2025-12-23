Milagros Tolón, de Toledo a Educación

Milagros Tolón es la nueva y última incorporación de Pedro Sánchez a su Gobierno. Asumirá la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes tras la salida de Pilar Alegría. La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y secretaria general de la Agrupación Local Socialista de Toledo ha estado siempre muy próxima al presidente del Gobierno y su proyecto político, enfrentándose incluso al presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en esta comunidad, Emiliano García-Page, con el que es público que no tiene sintonía.

Tolón, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ejercido como profesora en la Escuela para Adultos de Toledo, según la biografía facilitada por La Moncloa.

De quien fuera también presidenta del Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre congresos, Pedro Sánchez ha querido destacar su bagaje y experiencia “en todos los niveles de gobierno del país”, tras haber pasado por la política municipal, autonómica y estatal, así como su “capacidad de diálogo” al frente de la delegación del Gobierno. Un empeño que anticipó como crucial para dirigir una cartera, la de Educación, de la que tienen competencias las comunidades autónomas. Tolón jurará o prometerá su cargo este mismo mediodía y por la tarde recibirá su cartera de las manos de Pilar Alegría para estrenarse mañana en la reunión del Consejo de Ministros, la última del año.

Los que la conocen y ahora la tendrá como compañera en el Consejo de Ministros destacan su "experiencia y compromiso militante", recuerdan que fue "muy buena alcaldesa" y que es "peleona" para lograr los objetivos que se propone, como el último cometido, el de vender las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en territorio Page, del que es "enemiga", resume un alto cargo socialista.