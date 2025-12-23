Illa promete un "punto de inflexión" en financiación y vivienda para 2026

El president Salvador Illa proyecta 2026 como un "punto de inflexión", un año que pronostica que será "mejor" que 2025 porque va a ser el momento de recoger "los frutos sembrados". Y la cosecha no es para él otra cosa que asuntos de calado como la financiación singular, la empresa mixta de Rodalies, un espaldarazo al parque público de vivienda y, la guinda del pastel, los presupuestos. "En enero pasarán cosas", ha dejado caer para proyectar un año prometedor, por lo menos para una Catalunya en la que, en contraste con el ajetreado contexto estatal, presume de haber logrado cierta estabilidad de la mano de ERC y los Comuns.

El nuevo año arrancará con los presupuestos que se aprobaron en 2023. Una vez más, el Govern no ha logrado acordar nuevas cuentas y ha tenido que echar mano de una prórroga en la última reunión antes de comerse las uvas, aunque el president Salvador Illa mantiene intactas las expectativas de atar el 'sí' de ERC y de los Comuns durante los próximos tres meses. De momento, sin embargo, los números siguen guardados en un cajón y la negociación con los socios ni siquiera ha empezado ni comenzará hasta que logre concretar dos acuerdos: el modelo de financiación singular para Catalunya y la primera sanción por incumplir los topes a los alquileres regulados.

En enero, "pasarán cosas"

Estas son las dos condiciones 'sine qua non' que han puesto republicanos, por un lado, y los Comuns por el otro, para sentarse en la mesa a dialogar sobre a qué se destinan los recursos del próximo año. En cuanto a la primera carpeta, la de la financiación, el Govern defiende que ya está encauzado el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez y la previsión es que se desvelen los detalles del modelo este próximo mes: "Estamos muy cerca y, como anunció el presidente del Gobierno, lo culminaremos. En las próximas semanas, en enero, pasarán cosas [...] El modelo será singular y solidario", ha defendido Illa durante la rueda de prensa que ha protagonizado desde el Palau de la Generalitat para hacer balance del año. Nada ha dicho, sin embargo, sobre qué pasará con la exigida ordinalidad. De hecho, esto debería haber sucedido antes de acabar 2025, pero las elecciones en Extremadura forzaron un cambio de calendario por parte de la Moncloa, que tanto el Govern como ERC comprendieron.

Más verde está la segunda carpeta, la de las multas por incumplir la ley de vivienda. Hasta ahora, la respuesta que ha dado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es que, pese a existir 30 expedientes abiertos, se necesitan las "máximas garantías" jurídicas para que las multas que se impongan tengan éxito y no sean impugnadas. Además, si se desencalla este requisito previo para abrir negociaciones, los Comuns condicionarán su apoyo a la limitación de la compra especulativa de vivienda que están estudiando en estos momentos con el Executiu. "El Govern está haciendo todo lo que se comprometió a hacer. En esta materia, no nos temblarán las piernas", ha espetado Illa, recalcando que se ha reducido un 1,9% el precio de los alquileres en toda Catalunya y un 4,9% en la ciudad de Barcelona: "Algunos dicen que la ley de vivienda no sirve, pero sí sirve, funciona", ha sentenciado, y ha anunciado que en 2026 ya estará en construcción la mitad de los 50.000 pisos que prometió. El ritmo de crecimiento del parque público es ahora de 8,5 pisos públicos al día, ha destacado.

Cuatro años de mandato, con o sin presupuestos

La intención del Govern cuando arrancó el curso político era ir a una aprobación rápida de presupuestos. Verbalizó que su propósito era empezar el 1 de enero de 2026 estrenando nuevas cuentas. No obstante, ERC y los Comuns han echado el freno a esa aspiración de Illa, a quien los agentes económicos y sociales reclaman la necesidad de poder contar con este instrumento que abriría la puerta a nuevas inversiones. "El Govern se dejará la piel en lograr presupuestos. Ya se la está dejando. Hace meses que trabajamos para que Catalunya siga generando prosperidad y que esta sea compartida. No lo podemos hacer solos", ha incidido el president, asegurando que conoce las demandas de ERC y los Comuns, unos socios a los que ha tachado como "terriblemente exigentes". ¿Habrá elecciones si no lo consigue? No, lo ha descartado de plano: "El horizonte de esta legislatura es de cuatro años y termina en 2028", ha resuelto.

De la misma manera que se muestra tajante a la hora de defender la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez hasta 2027, que ha definido como el "mejor" para Catalunya y España de los últimos 15 años y del que asegura sentirse "orgulloso", pese al cerco de los tribunales. De hecho, a su juicio, es por la aprobación de la amnistía que el presidente está sometido a esa tensión judicial. El jefe del Govern ha insistido en que la economía "funciona" y que va "más bien que nunca", con buenas cifras macroeconómicas y con un proceso de "normalización" política en marcha, y ha puesto en valor la "reacción rápida, ejemplar y contundente" de los socialistas ante los casos de corrupción y de acoso sexual. "Pero ya saben aquello del 'quién pueda hacer que haga y, quien no, a la cárcel'", ha dicho parafraseando a José María Aznar.

El año de la amnistía y el retorno de Puigdemont

De nuevo, Illa ha vuelto a insistir en que 2026 tiene que ser el año de la aplicación "efectiva" de la amnistía y, por lo tanto, del retorno de Carles Puigdemont. ¿Y cuándo eso suceda, qué? El Govern aguarda ese momento con sosiego, aunque admitiendo que no sabe qué pasará a partir de entonces con Junts. Eso sí, el president ha querido dejar claro que no pasa por sus planes cambiar de socios, como tampoco entra dentro de sus esquemas pedir a ERC y a los Comuns que se incorporen al Govern. Esa triangular considera que está funcionando porque cada una de las partes cumple.

Es por esa relación consolidada a tres que en la Generalitat se muestran optimistas y están convencidos de poder llegar a buen puerto con los presupuestos, pese a que ya hay voces que anticipan el argumentario por si esa pretensión se tuerce. Fuentes gubernamentales quitan hierro a un eventual escenario de prórroga que se mantenga durante todo el 2026 alegando que los ingresos crecerán y eso permitirá tener un mayor margen vía suplemento de crédito, el plan 'b' con el que ya han tenido que transitar este 2025.

Antes de encarar el nuevo año y de ver finalmente qué puede meterse en su zurrón de logros, el president hará un breve parón -con permiso del alcalde Albiol y el conflicto abierto con los desalojados del B9 de Badalona-. Eso sí, tiene una cita ineludible en su paréntesis navideño: el derbi entre el Espanyol y el Barça del 3 de enero. El fútbol, como la política, admite, es "imprevisible" y no siempre se puede ganar, pero en el campo se sale a dar todo y pese a todo. "Soy de los que miro más lo que queda por hacer, que lo que se ha hecho. En 2025 hemos avanzado en un contexto de incertidumbres y cambios muy profundos. Miremos las oportunidades, y no solo las amenazas. El 2026 será mejor que el 2025: Catalunya avanzará", ha asegurado Illa calentando ya para el partido que viene.