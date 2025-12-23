El Govern prorroga los presupuestos ante la imposibilidad de empezar la negociación de los de 2026

El año 2026 arrancará con los presupuestos que se aprobaron en 2023. Una vez más, el Govern no ha logrado acordar nuevas cuentas y ha tenido que echar mano de una prórroga en la última reunión antes de comerse las uvas, aunque el president Salvador Illa mantiene intactas las expectativas de atar el 'sí' de ERC y de los Comuns durante los próximos tres meses. De momento, sin embargo, los números siguen guardados en un cajón y la negociación con los socios ni siquiera ha empezado ni empezará hasta que sucedan dos cosas: la concreción del modelo de financiación singular para Catalunya y la primera sanción por incumplir los topes a los alquileres.

Estas son las dos condiciones 'sine qua non' que han puesto republicanos, por un lado, y Comuns por el otro para sentarse en la mesa a dialogar sobre a qué se destinan los recursos del año que viene. En cuanto al primer asunto, el de la financiación, el Govern defiende que ya está encauzado el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez y la previsión es que se desvelen los detalles del modelo este mismo próximo mes: "Estamos muy cerca. En las próximas semanas, en enero, pasarán cosas [...] El modelo será singular y solidario", ha deslizado Illa durante la rueda de prensa que ha protagonizado para hacer balance del año. De hecho, esto debería haber sucedido antes de acabar 2025, pero las elecciones en Extremadura forzaron un cambio de calendario por parte de la Moncloa.

Más verde está el segundo de los asuntos, el de las multas por incumplir la ley de vivienda. Hasta ahora, la respuesta que ha dado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es que, pese a existir 30 expedientes abiertos, se necesitan las "máximas garantías" para que las sanciones que se impongan tengan éxito. Además, si se desencalla este requisito previo para abrir negociaciones, los Comuns condicionarán su apoyo a la limitación de la compra especulativa de vivienda que está estudiando en estos momentos con el Executiu. "El Govern está haciendo todo lo que se comprometió a hacer. En esta materia, no nos temblarán las piernas", ha espetado Illa, recalcando que se ha reducido un 1,9% el precio de los alquileres en toda Catalunya y un 4,9% en Barcelona: "Algunos dicen que la ley de vivienda no sirve, pero sí sirve, funciona", ha sentenciado, y ha anunciado que en 2026 ya estarán en construcción la mitad de los 50.000 pisos que prometió.

La intención del Govern cuando arrancó el curso político era ir a una aprobación rápida de presupuestos. De hecho, aprobó el techo de gasto de más de 40.000 millones de euros el 2 de septiembre con la vista puesta, según verbalizó, de empezar el 1 de enero de 2026 estrenando nuevas cuentas. No obstante, ERC y Comuns han echado el freno a esa aspiración de Illa, a quien los agentes económicos y sociales reclaman la necesidad de poder contar con este instrumento que abriría la puerta a nuevas inversiones. "El Govern se dejará la piel en lograr presupuestos. Ya nos la estamos dejando. Hace meses que trabajamos para que Catalunya siga generando prosperidad y que esta sea compartida. No lo podemos hacer solos", ha incidido el president, asegurando que conoce las demandas de ERC y los Comuns. ¿Habrá elecciones si no lo consigue? No, lo ha descartado de plano: "El horizonte de esta legislatura es de cuatro años y termina en 2028", ha resuelto.

Aunque en la Generalitat se muestran optimistas y están convencidos de poder llegar a buen puerto, ya hay voces que anticipan el argumentario por si esa pretensión se tuerce. Fuentes gubernamentales quitan hierro a un eventual escenario de prórroga que se mantenga durante todo el 2026 con el argumento de que los ingresos crecerán y eso permitirá tener un mayor margen vía suplemento de crédito, el plan b con el que ya han tenido que transitar este año.

"Soy de los que miro más lo que queda por hacer, que lo que se ha hecho. En 2025 hemos avanzado en un contexto de incertidumbres y cambios muy profundos. Miremos las oportunidades, y no solo las amenazas. El 2026 será mejor que el 2025, Catalunya avanzará", ha asegurado Illa.

Illa ha defendido que la acción de Govern se ha desarrollado "con cambios muy profundos", y ha expuesto cómo ve el contexto mundial, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la pérdida de dos referentes humanistas el papa Francisco y Pepe Mujica, la guerra en Gaza y en Ucrania y el auge de los extremismos "que pone a Europa en una encrucijada existencial”, junto con las consecuencias "palpables" del cambio climático.