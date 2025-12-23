El Govern concede el Premi Internacional Catalunya a las activistas Yael Admi y Reem Alhajajra por la paz en Oriente Próximo

El Govern de la Generalitat ha concedido el Premi Internacional Catalunya 2025 a las activistas Yael Admi y Reem Alhajajra, activistas israelí y palestina que luchan por la paz en Oriente Medio en reconocimiento a su "trayectoria conjunta y compromiso sostenido con la reconciliación, el diálogo y la construcción de un futuro en paz" en la región. Ambas forman parte de la iniciativa 'Mother's Call', movimiento liderado por mujeres que reclama el fin de la violencia y que se retomen las negociaciones como vía para garantizar la seguridad y la dignidad tanto de Palestina como de Israel. La condecoración a las dos activistas se entregará en un acto el 15 de enero.

'Mother's call' parte de la filosofía que todas las madres quieren proteger a sus hijos y garantizarles un futuro sin guerra, algo que se utiliza como nexo o "lenguaje común" para superar fronteras entre un bando y el otro. Hasta ahora, el movimiento se ha traducido en manifestaciones y actos públicos conjuntos de mujeres palestinas e israelís, además de campañas internacionales de sensibilización.

Yael Admi, doctora en Filosofía, nació en Israel y, de joven, sufrió la pérdida de su hermano en un enfrentamiento armado con Egipto, además de la muerte posterior de su madre, afectada por el duelo. Se trata una vivencia que ha marcado cuatro décadas de activismo por la paz y compromiso con la resolución no violenta de los conflictos. Es cofundadora de 'Women Wage Peace', que se creó tras la guerra de Gaza de 2014 para promover una negociación del conflicto entre Israel y Palestina a través de una alianza histórica con la organización palestina Women of the Sun, que dirige Reem Alhajajra.

Activista palestina licenciada en Administración de Empresas y Trabajo Social, Alhajajra es madre de tres hijos del campo de refugiados de Deheisha, en Belén, y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en favor de una paz con perspectiva de género. La revista 'Time' la ha reconocido como una de las mujeres más influyentes del mundo, de la misma manera que Admi estuvo nominada el año pasado al premio Nobel de la Paz.