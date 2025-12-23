ERC y Comuns reclaman a Illa los acuerdos pendientes y no garantizan los presupuestos: "Los Reyes Magos le traerán carbón"

Los socios de Salvador Illa en el Parlament, ERC y los Comuns, han hecho este martes un balance crítico de la labor del Govern durante 2025 y han mantenido la puerta cerrada a negociar los presupuestos de la Generalitat para 2026. Su principal argumento es que el presidente catalán no ha cumplido aún con varios "acuerdos pendientes", por lo que por ahora no puede disponer de sus votos para aprobar las cuentas públicas del año que viene. Eso sí, el 'no' de republicanos y Comuns no es definitivo. Hay margen para que se revierta.

Para ERC, el gran acuerdo pendiente es el pacto para que Catalunya tenga una nueva financiación que mejore los ingresos de la Generalitat. Su portavoz en el Parlament, Jordi Albert, ha comparecido en la cámara para avisar de un "ultimátum": el acuerdo tiene que firmarse a más tardar en enero. "Sin financiación no habrá presupuestos", ha advertido. Eso sí, este ultimátum no hay que tomarlo como un síntoma de que la negociación esté rota, sino como un último empujón para concretar el acuerdo. La propia ERC admitió este lunes que las conversaciones están encarriladas y que, si no hay un giro de guion, en enero se firmará el pacto.

Sin financiación no habrá presupuestos Jordi Albert — Portavoz adjunto de ERC en el Parlament

Más allá de las carpetas pendientes, Albert también ha aprovechado su comparecencia para defender el papel que ha tenido ERC durante el 2025. Ha reivindicado que los republicanos han sido el actor político que más ha presionado al Govern para que avanzara en determinadas direcciones, como la apuesta por mejorar el servicio de Rodalies o las políticas de vivienda. "Este gobierno hubiera hecho poca cosa si no hubiera sido por el liderazgo de ERC", ha dicho. El partido de Oriol Junqueras trata así de poner en valor su papel como socio parlamentario de Illa, un rol que en ocasiones le ha generado desgaste. Además, mirando al futuro, ha asegurado que esta presión irá a más: "Sin ERC será muy difícil que este gobierno [de Salvador Illa] pueda salir adelante en 2026".

Sanciones en vivienda

El encargado de los Comuns de poner nota al Govern ha sido su portavoz en el Parlament, David Cid. Ha reconocido los avances de la Generalitat en materia de vivienda, como la reciente aprobación de la ley que regula el alquiler de temporada, pero ha advertido al ejecutivo catalán de que aún tiene mucho margen de mejora. La principal queja de los Comuns es que en el próximo mes de enero se cumplirá el primer aniversario de la ley que fijaba topes al precio del alquiler y que la Generalitat aún no ha puesto ninguna sanción a quien incumple la normativa. "329 días desde que se aprobó el régimen sancionador y continuamos con 0 sanciones para quien se salta la norma", ha lamentado en una comparecencia desde el Parlament.

Es importantísimo que haya sanciones para enviar un mensaje claro a la que gente que se salta la norma David Cid — Portavoz de los Comuns en el Parlament

Los Comuns consideran que esta ausencia de sanciones envía un mensaje muy nocivo a la sociedad y es que, por mucho que haya avances legislativos para facilitar el acceso a la vivienda, no se persigue el fraude. "Los Reyes Magos llevarán carbón a Illa por el incumplimiento de la ley de vivienda. Es importantísimo que haya sanciones para enviar un mensaje claro a quienes se saltan los topes del índice del precio del alquiler", ha expuesto. Así pues, el partido de Jéssica Albiach no se sentará a negociar las cuentas hasta que vea la primera multa. Cid ha admitido que "Catalunya necesita presupuestos", pero que su partido no remará en esta dirección hasta "que se cumplan los acuerdos". También ha pedido mejoras tangibles en el funcionamiento de los trenes de Rodalies y en la implementación de las energías renovables.

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una imagen de archivo. / David Zorrakino / Europa Press

Presupuestos en el aire, legislatura firme

Que la legislatura catalana no tenga claro si tendrá unos nuevos presupuestos no significa, por ahora, que haya riesgo de unas elecciones anticipadas. Tanto ERC como los Comuns están vendiendo caro su apoyo a las cuentas, pero no están interesados en un adelanto electoral. Ahora, unos comicios les pillaría poco musculados electoralmente -según indican las encuestas- y sin un candidato claro. Así, pese a todas las críticas, la alianza entre Illa con ERC y los Comuns puede considerarse sólida. 2026 servirá para medir si lo suficientemente sólida para que haya presupuestos y dar un impulso al mandato o, simplemente, para que la legislatura vaya tirando.