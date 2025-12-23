"Catalunya ha tenido un buen año": las cifras de las que tira Illa para defender su obra de Govern

"2025 ha sido un buen año y 2026 será mejor: Catalunya avanzará". Con este convencimiento encara el president Salvador Illa el próximo año, con la financiación y la vivienda como prioridades a resolver para sacar adelante unos presupuestos. Para el jefe del Govern, Catalunya funciona y está "centrada", y le toca ir recogiendo los frutos de un plan de gobierno con el que pretende responder a los principales retos y, a la vez, consolidar una mayoría con ERC y los Comuns que le permita agotar la legislatura en 2028 sin sobresaltos. Durante su rueda de prensa, y a modo de balance del año, Illa ha desmenuzado los datos que, a su juicio, justifican que Catalunya está "en transformación" y cuyos resultados se notarán ya a partir del mes de enero.

Illa ha asegurado que el acuerdo para una financiación singular, un compromiso que adquirió con ERC para su investidura, se dará a conocer en enero. El Govern trabaja en esta cuestión con el Gobierno y con los republicanos, por lo que el próximo mes "pasarán cosas". Para el president este acuerdo permitirá fortalecer el autogobierno, desplegar más competencias y robustecer una estructura para después poder recaudar y gestionar los impuestos. La cifra que aún no se conoce, y que tampoco ha desvelado, es cuánto dinero recibirá Catalunya. Como tampoco ha concretado, más allá de destacar que será "singular y solidario", si respetará la ordinalidad.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a su llegada a una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. / David Zorrakino / Europa Press

Pero sí ha desplegado las cifras económicas y todos los sectores registran avances: la agricultura (8,8%), la construcción (4,7%), los servicios (2,7%) y la industria (1,9%). El valor de las exportaciones en septiembre fue de 8.577 millones de euros (un 5,9% más respecto a 2024), ha añadido. "La prosperidad se está generando en Catalunya", ha defendido Illa. Pero el dato que más ha querido destacar es el de la ocupación, porque se registran récords: en noviembre de 2025 se ha alcanzado la cifra histórica de 3.697.350 personas afiliadas a la Seguridad Social, 73.225 más que en noviembre del año anterior, y el paro ha descendido hasta las 321.376 personas, el nivel más bajo desde 2007. "Hay más gente trabajando que nunca", se ha felicitado.

Pero, por contra, el coste de la vida crece, aunque Illa sostiene que ha habido en Catalunya "una mayor contención de precios" respecto al conjunto del Estado, y se sitúa, por noveno mes consecutivo, por debajo de la media, con un incremento del IPC del 2,6% en noviembre, inferior al 3% estatal.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. / David Zorrakino / Europa Press

En la carpeta que más preocupa a los catalanes, el jefe del Govern ha insistido en que no le temblarán las piernas a la hora de continuar con la intervención en el mercado para garantizar el acceso a una vivienda digna. Illa ha sacado pecho de la regulación de los alquileres -en especial, del de temporada- y ha destacado que en el conjunto de los municipios que son zona tensionada el precio de los arrendamientos se ha reducido un 1,9% en el segundo trimestre de 2025 y, en Barcelona, un 4,9%. El incremento acumulado del precio en Catalunya en el último año es de un 9,2, por debajo de la media española. "Algunos van diciendo que la ley de vivienda no sirve, pero sí que sirve y sí que funciona", ha subrayado.

Por otro lado, Illa ha confirmado que en 2026 se estará construyendo ya la mitad de los 50.000 pisos de vivienda asequible que prometió hasta 2030, y ha deslizado que, junto a las compras de pisos de Immocaixa y a la cesión del uso de las viviendas y solares de la Sareb, Catalunya ha ganado 8,5 pisos públicos al día. El parque público, pues, se ha incrementado en 3.092 hogares este año. Sin entrar en concreciones, ha vuelto a insistir en que se está estudiando cómo limitar la compra especulativa de pisos. En enero tendrán un primer informe sobre cómo vehicularlo jurídicamente.

El president también ha puesto énfasis en los datos sobre seguridad, una de sus principales preocupaciones, y a la que ha destinado la ampliación de la plantilla de agentes, así como planes específicos contra la multirreincidencia y las navajas. Illa ha asegurado que su objetivo es "garantizar la convivencia en los barrios", y ha dicho que han caído un 3,9% los hechos delictivos entre enero y octubre de 2025 respecto al año anterior, lo que se traduce en 20.000 delitos menos. "Crece la eficacia policial, se han resuelto 168.094 delitos en los primeros 10 meses del año, un 34,2% del total", ha puntualizado. También se ha felicitado porque en 2026 Catalunya dispondrá de 34 nuevos juzgados.

En el turno de preguntas, el polémico desalojo del instituto B9 de Badalona ha copado buena parte del protagonismo. El president ha evitado mencionar el nombre del alcalde Xavier García Albiol, con quien habló la semana pasada para tratar de encontrar una alternativa para las personas que se han quedado en la calle. "La irresponsabilidad no sale gratis", ha espetado, sin concretar cómo prevé el Govern resolver la situación y calmar las aguas más allá de asegurar que se trabaja "con discreción" para que no se caldee más el conflicto en la calle.

"Estamos sentando unas bases para que Catalunya sea un mejor territorio para invertir, para trabajar y para vivir", ha sostenido el president, y ha puesto en valor los acuerdos para impulsar una IA Factory en el Barcelona Supercomputing Center, con una inversión de 14 millones de euros, y la gigafactoría de Móra la Nova. En este campo también ha ensalzado el despliegue del plan para promover el vehículo eléctrico y la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías del grupo Volkswagen en Martorell.

En materia de infraestructuras, el Govern concretará en las próximas semanas la empresa mixta para gestionar Rodalies en Catalunya, desde la que se pilotará el traspaso y se custodiarán las inversiones. En paralelo, se está desplegando la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y se ha empezado el trazado de 14 kilómetros de la primera fase del TramCamp, al tiempo que se ha pactado la mejora de la AP-7 y de la AP-2, así como de la Ronda Nord.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. / Marc Asensio Clupés

La reforma de la administración es uno de los pilares de este Govern. Más allá de las medidas para acercar la administración a la ciudadanía, ha asegurado que ha duplicado el presupuesto destinado al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), hasta alcanzar los 500 millones de euros.

En cuanto a las inversiones en el ámbito sanitario, Illa ha destacado el nuevo campus del Clínic y el campus del Trueta; las ampliaciones en Vall d’Hebron, el Hospital del Mar, el Joan XXIII y el Verge de la Cinta de Tortosa; y el nuevo edificio de consultas externas en el Hospital Arnau de Vilanova, pero también el plan de choque para mejorar la calidad de las residencias, con la creación de 2.017 nuevas plazas. Pero no ha mencionado los médicos que han hecho huelga ni sus reivindicaciones.

Y, en educación, ha recalcado, ante un sector que también amenaza con huelgas, que se ha aumentado la plantilla docente en 1.672 nuevas dotaciones y se ha reducido las ratios en I3, por lo que el 95% de las clases tienen 20 o menos alumnos. En la Formación Profesional se han creado 7.583 nuevas plazas para los cursos 2025-2026.

En el plano internacional, al que Illa presta mucha atención para que Catalunya gane peso político y económico más allá de sus fronteras, el president ha recordado que el objetivo fijado en inversión extranjera hasta 2030 es el de captar 6.000 millones de euros y generar 45.000 puestos de trabajo en Catalunya. Para ello se ha aprobado la estrategia Asia, consolidado la red de delegaciones en el exterior y sumando nuevas oficinas en China, Canadá o Mediterráneo Oriental. También ante los aranceles impuestos por Trump, ha recordado que el Govern aprobó el Pla Responem, dotado de 1,5 millones de euros para compensar a los sectores afectados. Y en Europa, se ha ejecutado el plan Bruselas, con el propósito de que la Generalitat gane presencia en las instituciones comunitarias. Su agenda en 2026 va a continuar atendiendo con intensidad tanto la agenda europea como la internacional.