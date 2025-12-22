Rueda se pone el mandil en el nuevo vídeo de Navidad del PPdeG: "Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño"

El PPdeG ha presentado esta mañana el spot navideño con el que, anualmente, los conservadores felicitan la Navidad a los gallegos. Un asunto que no es menor y, sin duda, da buena fe de la potente maquinaria comunicativa de la formación que lidera Alfonso Rueda, y es que se trata el único partido de todo el Estado que cada año monta su propio anuncio navideño.

Si el pasado año Rueda se ponía a los mandos de un autobús para ejemplificar su 'Galicia non para', en esta ocasión viste el mandil de cocina para guisar el menú navideño de todos los gallegos. Pese a las dudas de sus hijas, presentes un año más en el spot («¿Papá cocinando? Pero, ¿tú te acuerdas de la última vez?»), el líder estatal del Partido Popular da el aprobado a la decisión del mandatario autonómico con un chascarrillo: «Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS».

El del predecesor de Rueda en la Xunta es el primer cameo. Sin embargo, en el spot aparecen también otras caras conocidas de la política estatal, como el expresidente Mariano Rajoy, que se ofrece al líder del PPdeG como «pinche de cocina» o el secretario general del PP, Miguel Tellado, que con intensa retranca propone regresar a Galicia para «apaciguar el clima».

En plena coyuntura gastronómica, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado aparece para echar una mano al presidente y los líderes provinciales se convierten en proveedores: Luís López (Pontevedra) pone el pan de Rodeiro, Diego Calvo (A Coruña) se trae un rape de la lonja de Ribeira, Elena Candia (Lugo) surte el capón de Vilaba y, por último, Luís Menor (Ourense) pone sobre la mesa una bica de Trives. «Buena idea, Luís. Este año, más que nunca, todos con Ourense», contesta Rueda en referencia a las miles de hectáreas calcinadas este verano en la provincia termal.

Como el año pasado, cuando Rueda hizo suyo el ayusista «me gusta la fruta», las referencias a la coyuntura actual de la política española están muy presentes en el spot. En primer lugar, mientras Rueda se emplea a fondo en la cocina, la diputada en el Congreso Ana Vázquez advierte de la presencia de un «Peugeot mal aparcado», a lo que el presidente de la Xunta responde: «¡Vaya banda!».

Con la llegada de los invitados, surge la pregunta: «¿El perro puede pasar?». Rueda tuerce el gesto, en una clara alusión al meme de Perro Sanxe, y no da el visto bueno hasta que mira hacia abajo y ve efectivamente a un cánido.

Al telefonillo llama también el exministro José Luis Ábalos que llega con compañía y advierte que trae «chistorras». Rueda responde que eso es «en el primero izquierda, el 'Uno'» y se pregunta tras colgar: «¿Pero este no estaba en la cárcel?»

En cuanto a la política autonómica, llaman la atención dos cosas. Durante todo el vídeo el PPdeG realiza un ejercicio de 'bilingüismo armónico', una decisión que no es casual y que hace que en el spot se cuelen indistintamente intervenciones en gallego y en castellano. Hay un hueco también para el BNG, cuando el presidente presenta el capón en la mesa y pregunta: «¿Alguna intolerancia? y una mujer ataviada con una camiseta que dice 'Non a todo', responde: «Yo a todo en general», en referencia a ese estigma que el PPdeG quiere endosarle a los nacionalistas como 'os do non'.

Es en este momento cuando Rueda da su discurso y, con un tono más formal, realiza un paralelismo entre sus habilidades en la cocina y su acción de gobierno: «Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño, intentando hacer las cosas bien. Por todos los gallegos y gallegas».