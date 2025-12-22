Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NavidadComprobar Lotería Navidad 2025Hora Lotería Navidad 2025Premios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Mapa y buscador

¿Qué han votado tus parientes en las elecciones de Extremadura? Mapa de resultados calle a calle

Los resultados de las elecciones en Extremadura 2025, por provincias y municipios

Elecciones en Extremadura: el giro a la derecha y la debacle del PSOE, en gráficos, mapas y datos clave

DIRECTO | Últimas noticias de las elecciones en Extremadura, en directo

Papeletas electorales y sobres para las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). Alrededor de casi 891.000 extremeños han sido convocados en la jornada de hoy para ejercer su derecho al voto en unos comicios a la Asamblea de Extremadura convocados de forma anticipada por la presidenta María Guardiola tras la ruptura de apoyos parlamentarios y el fracaso en la aprobación de los Presupuestos. 21 DICIEMBRE 2025;RECURSOS;ELECCIONES AUTONÓMICAS;DEMOCRACIA;COLEGIO ELECTORAL;VOTANTES Javier Cintas / Europa Press 21/12/2025. Javier Cintas;

Papeletas electorales y sobres para las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). Alrededor de casi 891.000 extremeños han sido convocados en la jornada de hoy para ejercer su derecho al voto en unos comicios a la Asamblea de Extremadura convocados de forma anticipada por la presidenta María Guardiola tras la ruptura de apoyos parlamentarios y el fracaso en la aprobación de los Presupuestos. 21 DICIEMBRE 2025;RECURSOS;ELECCIONES AUTONÓMICAS;DEMOCRACIA;COLEGIO ELECTORAL;VOTANTES Javier Cintas / Europa Press 21/12/2025. Javier Cintas; / Javier Cintas / Europa Press

Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Más allá del reparto de escaños, con el PP a cuatro diputados de la mayoría absoluta, el PSOE hundido y Vox disparado, las elecciones autonómicas en Extremadura han supuesto un vuelco sin precedentes en el mapa de voto en una comunidad históricamente gobernada por la izquierda. Ahora la derecha se ha impuesto en la mayoría de feudos, con el azul del PP predominando sobre la geografía extremeña.

En los siguientes gráficos interactivos puedes consultar el mapa de los resultados electorales por municipios y por calles, con un buscador para localizar la población o la calle donde viven tus parientes extremeños.

Resultados en Extremadura calle a calle

Resultados en Cáceres calle a calle

Resultados en Badajoz calle a calle

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
  2. Últimas encuestas de las elecciones en Extremadura 2025: sondeos a pie de urna
  3. Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança Catalana en Barcelona, con un alquiler de 3.000 euros
  4. La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por 'criticar' a las comunidades autónomas del PP
  5. Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero 'a gran escala' de 'personas sujetas a sanciones internacionales
  6. Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones
  7. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  8. Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

EH Bildu anuncia un pacto con el Gobierno para prorrogar la prohibición de los desahucios a personas vulnerables

EH Bildu anuncia un pacto con el Gobierno para prorrogar la prohibición de los desahucios a personas vulnerables

La ministra Elma Saiz será portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asume Educación y Deportes

La ministra Elma Saiz será portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asume Educación y Deportes

El PSOE ahonda su inestabilidad con el hundimiento de Extremadura y aviva la crisis del Gobierno

El PSOE ahonda su inestabilidad con el hundimiento de Extremadura y aviva la crisis del Gobierno

María Guardiola gana pero deberá pactar con Vox pese a la debacle histórica del PSOE

María Guardiola gana pero deberá pactar con Vox pese a la debacle histórica del PSOE

¿Qué han votado tus parientes en las elecciones de Extremadura? Mapa de resultados calle a calle

¿Qué han votado tus parientes en las elecciones de Extremadura? Mapa de resultados calle a calle

DIRECTO | Declaración institucional de Pedro Sánchez

DIRECTO | Declaración institucional de Pedro Sánchez

DIRECTO | Declaración institucional de Pedro Sánchez

Falta de normas, posibles prórrogas y mucha incertidumbre ante la reforma que revoluciona la organización de la justicia en España

Falta de normas, posibles prórrogas y mucha incertidumbre ante la reforma que revoluciona la organización de la justicia en España