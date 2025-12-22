¿Qué han votado tus parientes en las elecciones de Extremadura? Mapa de resultados calle a calle

Mapa y buscador
Más allá del reparto de escaños, con el PP a cuatro diputados de la mayoría absoluta, el PSOE hundido y Vox disparado, las elecciones autonómicas en Extremadura han supuesto un vuelco sin precedentes en el mapa de voto en una comunidad históricamente gobernada por la izquierda. Ahora la derecha se ha impuesto en la mayoría de feudos, con el azul del PP predominando sobre la geografía extremeña.
En los siguientes gráficos interactivos puedes consultar el mapa de los resultados electorales por municipios y por calles, con un buscador para localizar la población o la calle donde viven tus parientes extremeños.
Resultados en Extremadura calle a calle
Resultados en Cáceres calle a calle
Resultados en Badajoz calle a calle
