El PSC espera que la debacle del PSOE en Extremadura no se replique en otros territorios

El batacazo electoral del PSOE en Extremadura copa este lunes las conversaciones de todos los socialistas de punta a punta del Estado. También en el PSC encajan con preocupación unos resultados que, por más que esperados, no dejan de ser un aviso a navegantes. "Nos espera un via crucis", aseguran algunos dirigentes catalanes entre bambalinas con las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía. No obstante, de puertas hacia afuera y conscientes de que son en estos momentos el gran bastión de Pedro Sánchez, se esfuerzan en proyectar optimismo bajo la convicción de que una batería de malos resultados no tienen por qué llevarse por delante al presidente del Gobierno.

"Cada comunidad autónoma es diferente, pero espero, y creo, que no tiene por qué replicarse el resultado extremeño a otras comunidades autónomas", ha asegurado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en la última rueda de prensa que ofrece el partido este año. Fuentes de la formación aseguran que el mal resultado del PSOE era esperado e incluso, si bien reconocen que los casos de corrupción y las denuncias por acoso a mujeres han hecho mella, consideran que se hubiera producido igual sin estos condicionantes.

Cada comunidad autónoma es diferente, pero espero, y creo, que no tiene por qué replicarse el resultado extremeño a otras comunidades autónomas Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

El premio de consolación lo encuentran en señalar que el PP de María Guardiola no ha logrado el objetivo de deshacerse de Vox para poder gobernar. "Serán más cautivos aún de la extrema derecha. Lo único que consigue el PP haciendo de ultraderecha es que la extrema derecha crezca", ha lamentado Moret, que ha asegurado que no está encima de la mesa un eventual escenario en el que el PSOE negocie la investidura de Guardiola para evitar que dependa de Vox. Menos aún, añaden, con un líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, liderando "planteamientos radicales".

"El PSC está fuerte"

No obstante, en esta última rueda de prensa de 2025, el PSC también ha querido dejar claro que sigue una trayectoria opuesta a la del PSOE. "El PSC está fuerte, cohesionado y con toda su capilaridad territorial activa preparada para asumir nuevos retos. Somos el primer partido de Catalunya", ha asegurado la portavoz, que se ha deshecho en elogios con la acción del Govern de Salvador Illa. Entre esos retos no contemplan que 2026 traiga elecciones generales; nadie en el partido habla de esa posibilidad porque, aseguran, ven a Sánchez en condiciones de resistir.

Los Comuns, sin embargo, han continuado insistiendo este lunes en que hace falta un "giro radical inminente" y una "reformulación del rumbo de la legislatura" para que el Gobierno de coalición pueda sobrevivir. La coordinadora de la formación, Candela López, también diputada en el Congreso, ha reclamado a Sánchez una "reacción" tras la debacle extremeña, que achacan a la crisis que traviesa el PSOE pero que acaba poniendo en riesgo a toda la izquierda.

Lo que sí que prevén en el PSC y en los Comuns, y la continuidad del presidente del Gobierno tiene que ver con ello, es que enero llegue cargado con la nueva empresa de Rodalies, la concreción de la financiación singular y el inicio de la negociación de los presupuestos de 2026, además de nuevas medidas para frenar la compra especulativa de vivienda e intentar que bajen los precios de los alquileres. El ciclo electoral ha arrancado, pero Catalunya trata de que su agenda se mantenga inalterable.