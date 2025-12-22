La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades.

Agentes de la UDEF se han personado este lunes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han indicado que el CNIO ha facilitado "con total colaboración la documentación solicitada de forma formal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro".

Fuentes policiales han informado a EFE de que los investigadores han actuado por encargo de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias por esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO.

La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

Puesto de gerente

El denunciante había sido candidato este año al puesto de gerente del centro, para el que finalmente fue seleccionado José Manuel Bernabé, y fue despedido semanas después de presentar la denuncia tras contar con un expediente disciplinario.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO, Juan Arroyo.

Solicitud de información

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han informado, por su lado, que agentes de la UDEF se han personado en el centro para solicitar información. "No se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información", indica el organismo que, aclara, "en ningún caso (los agentes) se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo".

"Este Ministerio manifiesta, como siempre lo ha hecho, su colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO", indican las mismas fuentes.

Lucha contra el cáncer

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguraba el 10 de diciembre que, si se contrastan las irregularidades que investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción en el CNIO, se perseguirá "con toda la contundencia" a los responsables.

"Lo haremos por la ciudadanía que está aportando parte de su contribución en forma de impuestos a este centro y a la lucha contra el cáncer, lo haremos por los pacientes con cáncer y por sus familias, y también lo haremos por los trabajadores del CNIO", expresaba Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados.