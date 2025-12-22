Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Hidrocarburos

El juez Pedraz impulsa el caso hidrocarburos y cita a los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto y a Aldama

Actúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y fija un calendario para finales de enero que incluye a Aldama y a las Pano, cuya empresa compró el chalet en Cádiz que Ábalos disfrutó

El empresario Víctor de Aldama a su salida del interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Aldama es interrogado por ser el presunto conseguidor de las mascarillas adjudicadas durante la pandemia del coronavirus por el Gobierno canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. 27 NOVIEMBRE 2025 Carlos Luján / Europa Press 27/11/2025. Carlos Luján

El empresario Víctor de Aldama a su salida del interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Aldama es interrogado por ser el presunto conseguidor de las mascarillas adjudicadas durante la pandemia del coronavirus por el Gobierno canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. 27 NOVIEMBRE 2025 Carlos Luján / Europa Press 27/11/2025. Carlos Luján / Carlos Luján / Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso hidrocarburos, ha decidido mover ficha a raíz del informe que el entregó hace unas semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta que el comisionista Víctor de Aldama empleó un millón de euros para comprar voluntades políticas que permitieran a la empresa Villafuel lograr autorización para operar con el combustible. Ha fijado un calendario para finales de enero que incluye la citación como testigos de exaltos cargos de Reyes Maroto en Industria y de Teresa Ribera en Transición Ecológica, entre otros.

Según la UCO, Aldama pagó con dádivas al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Moncloa Koldo García para que estos influyeran en favor de los intereses de su socio, Claudio Rivas, en los ministerios de Comercio y Transición Ecológica y en la Dirección General de Política Energética. Por ello, entre los próximos 28 y 30 de enero ha citado, entre otros, al jefe de gabinete del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marc Isaac Pons y al responsable de la Dirección General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

Entre los nueve citados vuelve a estar Aldama, su socio Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, quienes presuntamente, a través de empresa Have Got Time, adquirieron en chalet de La Alcaidesa (Cádiz), "previamente elegido por el ministro" por 585.000 euros, simulando más tarde que se lo arrendaban con opción a compra.

