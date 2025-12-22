Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado

Miguel Ángel Gallardo ha presentado este lunes su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura tras el batacazo electoral del 21D, en el que los socialistas han obtenido su peor resultado histórico en la región. Lo ha comunicado en la Comisión Ejecutiva convocada de urgencia, una cita que según ha explicado el propio Gallardo no tenía como objetivo abrir un debate interno porque la decisión estaba "tomada y madurada" y así se lo comunicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya en la misma noche electoral.

FOTOGALERÍA | Reunión de la Ejecutiva del PSOE este lunes en Mérida /

Gallardo, que niega presiones internas para marcharse, asume "en primera persona" la responsabilidad política por unos resultados que ha calificado de "muy malos sin paliativos" y ha defendido su salida de la secretaría general como un paso necesario para abrir un nuevo tiempo en el partido. Sin embargo, esa renuncia no impedirá que en los próximos días tome el acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, ya que considera que no hacerlo sería "traicionar a sus votantes".

Un paso atrás

"Doy un paso atrás para, con mi experiencia, aportar en lo que se me pida siempre. Porque ante todo soy un socialista inquieto que quiere ayudar", ha afirmado tras recordar que ha sido secretario general durante casi dos años, un periodo en el que ha afrontado dos procesos de primarias y ha recibido el apoyo inmenso de muchos compañeros.

Gallardo ha asegurado que ha tratado de resistir "en los tiempos más difíciles" frente a una denuncia que ha calificado de falsa y que, según ha dicho, "lo ha empañado todo". "Estoy convencido de que en poco tiempo se resolverá, y con ello llegará la tranquilidad de mi propia familia", ha señalado.

Condición de aforado

Hay que recordar que con la recogida de su credencial como nuevo parlamentario electo en los próximos días adquirirá automáticamente la condición de aforado. Una prerrogativa vinculada al cargo que se activa desde ese momento, sin necesidad de esperar a la sesión constitutiva de la Cámara, y que abre una nueva vía para que el caso David Sánchez se derive al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Gallardo se ha despedido asegurando que se marcha "con la cabeza alta" pese al dolor que supone no haber cumplido los objetivos políticos marcados. "Cuando actúas con abnegación y honestidad, con el firme convencimiento de que lo que haces es para mejorar la vida de los vecinos, no te puedes ir con un sentimiento amargo", ha concluido.

Una gestora al frente

Tras la marcha del secretario general, el PSOE de Extremadura quedará en manos de una gestora que controlará directamente Ferraz. En los próximos días, la Secretaría de Organización del PSOE nombrará una comisión que coordinará la actividad del partido en la región hasta la celebración del congreso regional.

La Ejecutiva Federal ha reconocido el trabajo y el compromiso de Miguel Ángel Gallardo y de todo el Partido Socialista extremeño en esta campaña electoral y ha indicado que esta nueva etapa continuará trabajando para reforzar el proyecto socialista en Extremadura.

10 diputados menos

La dimisión como secretario general de Gallardo llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia en Extremadura, rompiendo el suelo de 28 escaños cosechado en mayo de 2023 al lograr solo 18, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la presidenta de la Junta, María Guardiola. El PP solo ha obtenido un escaño más(29), pero Vox y Unidas por Extremadura han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.

Ahora, será la gestora la que decida la posición del PSOE de Extremadura respecto a la constitución de la nueva Asamblea, las negociaciones para formar gobierno y la posterior investidura de María Guardiola. "Hasta aquí nuestra responsabilidad", ha respondido Gallardo al ser preguntado por una posible abstención.

Decisiones "a la altura"

Minutos antes de iniciar la Ejecutiva, el secretario provincial del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha puesto sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones "a la altura de la contundencia" de los resultados electorales del PSOE. Según Cotrina, hay que "resetear" el partido y dar una nueva respuesta a los extremeños en tanto que el proyecto presentado "no es atractivo".

Preguntado sobre si dará el paso para tratar de liderar el partido en Extremadura, afirma que está centrado en el PSOE provincial de Cáceres para que, de cara al año 2027, tengan el mejor resultado en las elecciones municipales. "Yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en la dureza del resultado del Partido Socialista", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, ha añadido que su objetivo es ponerse "a trabajar todos, el conjunto de la organización, en tener el mejor proyecto". "Hay mucho talento que tiene que darse la mano para reconducir y volver a ser la alternativa mayoritaria de la ciudadanía de Extremadura", ha reiterado.

Morales pide la gestora

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, ha insistido en calificar de "fracaso" los resultados de este pasado domingo había que asumir responsabilidades.

El dirigente cacereño, uno de los primeros en pedir este lunes la dimisión de Gallardo, considera que ahora lo que procede es el nombramiento de una gestora que se haga cargo del partido. "Tiene que ser algo que genere ilusión en la ciudadanía, porque cuando uno se presenta a las elecciones tenemos que respetar muy mucho lo que dicen los ciudadanos y sacar conclusiones de lo que dicen los ciudadanos", concluye.