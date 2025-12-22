Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Tras las elecciones extremeñas

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

La dimisión como secretario general de los socialistas extremeños llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. / Jero Morales / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.

Fuentes del partido han explicado que Gallardo ha presentado su renuncia como líder del PSOE extremeño en la reunión de la Ejecutiva regional que él mismo convocó anoche, tras conocer los resultados de las elecciones, una reunión que se prevé larga y que está siendo "dura".

La dimisión como secretario general llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la candidata del PP y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.

Aunque anoche Gallardo reconoció los malos resultados de su formación, prefirió convocar a su Ejecutiva regional para analizar los datos y llevar a cabo una reflexión conjunta en la que tomar la mejor decisión para el partido.

Noticias relacionadas y más

Ferraz no había querido manifestarse públicamente sobre lo que debía hacer Gallardo tras estas elecciones y hasta el momento habían señalado que correspondía al PSOE extremeño tomar la decisión sobre su futuro político.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
  2. Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela
  3. Últimas encuestas de las elecciones en Extremadura 2025: sondeos a pie de urna
  4. Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança Catalana en Barcelona, con un alquiler de 3.000 euros
  5. La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por 'criticar' a las comunidades autónomas del PP
  6. Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero 'a gran escala' de 'personas sujetas a sanciones internacionales
  7. Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones
  8. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

El PP dice que los nuevos nombramientos del Gobierno están manchados por la corrupción

El PP dice que los nuevos nombramientos del Gobierno están manchados por la corrupción

Una 'estocada' de la asistente de Begoña Gómez hiere la imparcialidad de los magistrados de la sección 23 de Madrid

Una 'estocada' de la asistente de Begoña Gómez hiere la imparcialidad de los magistrados de la sección 23 de Madrid

El Supremo rechaza la querella de los Comuns contra el presidente de la Sala Segunda por presunta revelación de secretos

El Supremo rechaza la querella de los Comuns contra el presidente de la Sala Segunda por presunta revelación de secretos

La Ejecutiva del PSOE analiza esta tarde la dimisión de Gallardo tras su derrota histórica en las urnas

La Ejecutiva del PSOE analiza esta tarde la dimisión de Gallardo tras su derrota histórica en las urnas

La Audiencia Nacional sentencia los amaños para la eficiencia energética de la trama Púnica: seis exalcaldes madrileños y el empresario clave condenados

La Audiencia Nacional sentencia los amaños para la eficiencia energética de la trama Púnica: seis exalcaldes madrileños y el empresario clave condenados

La nueva ministra de Educación visitó a la Macarena en su Besamanos antes de conocer su nombramiento

La nueva ministra de Educación visitó a la Macarena en su Besamanos antes de conocer su nombramiento

El juez Pedraz impulsa el caso hidrocarburos y cita a los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto y a Aldama

El juez Pedraz impulsa el caso hidrocarburos y cita a los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto y a Aldama