Podemos lleva a la Comisión Europea el macrodesahucio de Badalona y acusa a Albiol de "discriminación racial"

Podemos eleva el macrodesahucio de Badalona a las instituciones europeas. La eurodiputada Irene Montero ha remitido una carta a la Comisión Europea denunciando la operación, por la que centenares de personas fueron desalojadas de un edificio en la localidad dirigida por Xavier García Albiol, al que el partido acusa de "discriminación racial".

"El 17 de diciembre, más de 400 personas migrantes fueron desalojadas de un edificio en Badalona por decisión del gobierno local, sin que se ofrecieran alternativas habitacionales", comienza la misiva, donde advierte de que muchos de los desahuciados se instalaron en un asentamiento bajo una autopista, "en condiciones de extrema vulnerabilidad".

En el escrito, Montero junto a la segunda eurodiputada, Isabel Serra, aseguran que este tipo de desalojos forzosos, "sin evaluación individualizada ni alojamiento alternativo, pueden constituir tratos inhumanos o degradantes", denunciando que conllevan "el incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales, en particular del derecho a la dignidad, a la prohibición de tratos degradantes y a la protección social, así como de las obligaciones en materia de acogida de personas migrantes y solicitantes de asilo".

Los morados, que en la misiva responsabilizan de los hechos al gobierno local de Albiol, denuncian que "se trata de una forma de discriminación racial, contraria a la Decisión Marco 2008/913/JAI, que obliga a los Estados a sancionar el racismo".

En este punto, Podemos reclama a la Comisión Europea adoptar medidas para reubicar a las personas afectadas, además de preguntarle si considera que la "actuación del gobierno local debe ser sancionada por discriminación racial", y si incorporará en su Plan de Vivienda la prohibición de desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Encontronazo en directo

El partido tratado de dar relevancia al episodio de Badalona en las últimas horas, después de que medio centenar de vecinos hayan impedido que 15 desalojados se instalaran en una parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, donde estaba prevista su acogida por parte de un grupo de entidades sociales.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se pronunció sobre este asunto en En Boca de Todos, de Cuatro, asegurando que era "lamentable" lo sucedido, llegando a encararse con una vecina de Badalona en directo, que le increpó: "¿Dónde vives tú, bonito?", le espetó, a lo que el diputado de Castilla y León aseguró que "en una casa de alquiler que me cuesta mucho pagar".

A esto, la mujer le planteó una petición: "Llévatelos para allí y los mantienes tú, a ver qué tal. Y que roben y todo lo que hacen aquí", criticó, mientras Fernández respondía que "los tienen que mantener los servicios sociales". En este punto, la vecina relató que un hombre permanecía durmiendo a las puertas de la Iglesia desde hace un año.

"¿Por qué no la abren para ellos? Solamente a los de fuera, que delinquen", criticó, antes de decir que "primero" debería ayudarse "a los de aquí". Esta afirmación terminó por sublevar al portavoz y secretario de Organización de Podemos, que dijo y repitió en varias ocasiones que "es fascista decir que primero a los de aquí".