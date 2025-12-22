Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo ataca a PSOE y Vox y pide no hacer “interpretaciones caprichosas” de los resultados en Extremadura

Feijóo y Guardiola, a su llegada este lunes a la sede del PP.

Feijóo y Guardiola, a su llegada este lunes a la sede del PP. / Andrés Rodríguez - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Madrid
Alberto Núñez Feijóo celebró la victoria electoral de María Guardiola en Extremadura en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP) celebrada este lunes en un clima de gran euforia. Así lo evidenció la gran ovación con la que se recibió en la misma puerta del número 13 de la calle Génova a la presidenta extremeña, ahora en funciones hasta lograr una nueva investidura. El líder de los populares calificó de "incontestable" la victoria de los suyos, silabeando con énfasis la palabra.

Y por si no quedase claro el mensaje hacia los de Santiago Abascal, quien poco antes había dicho que no se podía felicitar a Guardiola porque había perdido votos con respeto a las elecciones de 2023 (aunque mejorando en porcentaje y en escaños) advirtió que "es indiscutible, hemos ganado con total claridad y ahora toca interpretar el resultado tras unas elecciones que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas", un velado pero inequívoco aviso a la formación a su derecha, al que volvió a pedir que "no se equivoque de adversario nunca más".

Un aserto en el que profundizó así: "El adversario no es el Partido Popular, el adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos, el adversario es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistémicas. Ese es el adversario de Vox, el adversario del PP y el adversario de la política con principios", sentenció.

En un medido discurso de casi veinte minutos de duración, ante los presidentes autonómicos y líderes territoriales del PP, Feijóo arremetió contra el PSOE y contra Vox, partiendo de la premisa de que Guardiola convocó "para romper el bloqueo y los extremeños han respondido que quieren gobierno; los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia", remarcó. A su juicio, "para gobernar la gente quiere al Partido Popular", y eso acaba con lo que según su relato era el objetivo de los socialistas y de la extrema derecha, que no era otro que "impedir nuestra victoria". Más claro aún: "El objetivo compartido del Partido Socialista y de Vox era frenar al PP. Para ellos, eso era todo", sentenció.

Feijóo, que evitó dar más pistas de por dónde iría la negociación para hacer a Guardiola de nuevo presidenta de la Junta de Extremadura, se afanó en subrayar el fracaso estrepitoso de los socialistas en una región donde han gobernado durante casi toda la historia democrática y autonómica. Con sarcasmo se refirió al "gran exitazo socialista", después de decir incluso que Pedro Sánchez había planteado los comicios de este domingo como "un plebiscito". Y advirtió contra un mantra que ciertamente desmiente el escrutinio de los votos, el de que Vox representa una amenaza electoral para el PP. "De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular", aseguró, recibiendo una fuerte ovación de los suyos.

