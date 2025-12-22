Podemos evita celebrar el resultado en Extremadura mientras IU lo ve "espectacular" y pide seguir "el camino" de la unidad

Las elecciones en Extremadura rompen la deriva menguante a la izquierda del PSOE. Unidas por Extremadura, la papeleta que aunaba a IU y Podemos y contaba con el apoyo de Sumar, creció cuatro puntos y pasó de cuatro a siete diputados. Unos resultados que han sido celebrados de manera desigual, con Podemos evitando celebrar el hito a la izquierda del PSOE e Izquierda Unida sacando pecho y llamando a seguir "el camino" de la unidad.

El caso extremeño fue una excepción desde el inicio, convirtiéndose en una suerte de oasis en medio de la guerra abierta que mantienen estos partidos a nivel nacional. Cuando Podemos exigía a IU salir del Gobierno y romper con Sumar como condición para pactar en Andalucía, el partido tuvo que sellar la alianza en Extremadura. El pacto se produjo por un órdago de su candidata, Irene de Miguel, que anunció su intención de mantener la coalición. La dirigente de Podemos, que siempre ha mantenido cierta autonomía respecto a la dirección nacional, daba un golpe en la mesa.

El riesgo de ruptura en caso de impedir el pacto, unido a los buenos pronósticos electorales, llevó a Podemos a aceptar la coalición, pero tuvo que remodelar sobre la marcha su política de alianzas. Por entonces, el único requisito para acuerdos pasó a ser la exclusión de Movimiento Sumar, a quien De Miguel dio un puesto simbólico en la lista, en un guiño a la unidad.

La candidata limitó la presencia de dirigentes nacionales a la primera semana para evitar que la compaña se contaminara por la dinámica nacional, donde las exministras de Podemos ya habían pedido no compartir escenario con dirigentes destacados de IU. En la recta final, la decisiva a la hora de mover voto, no estuvieron ni Irene Montero, Ione Belarra ni Antonio Maíllo.

La reacción de unos y otros frente a estos resultados es llamativamente opuesto. La candidata de Unidas por Extremadura, en la misma noche electoral, advirtió de que los acuerdos eran el camino a seguir. "La unidad que supone Unidas por Extremadura es el camino para poder enfrentarse a los recortes que nos plantean las derechas", defendió De Miguel, al final del escrutinio.

Sin felicitación en Podemos

Pero sus dirigentes no hicieron mención alguna a esta unidad, como tampoco felicitaron a la candidata de su partido ni celebraron los resultados. Así, sus principales figuras nacionales centraron el discurso en el crecimiento de Vox y en la incompetencia del PSOE. “El PP y VOX crecen en Extremadura ante un PSOE impotente que es incapaz de frenar a esta derecha", defendió Ione Belarra en redes.

"El PP gana en Extremadura con VOX disparado. El machismo, la corrupción y la inacción social del Gobierno es una fábrica de ultraderechistas. Podemos está para hacer frente a las derechas y proteger derechos. El PSOE no va a hacer nada. El camino es feminista y por la izquierda”, apuntaló Irene Montero, eurodiputada y candidata de Podemos a las generales.

Este mismo lunes, en rueda de prensa, el portavoz y secretario de Organización, Pablo Fernández, eludió de nuevo celebrar los resultados o felicitar a su candidata, limitándose a cargar contra el PSOE, "una fábrica de ultraderechistas", y criticando la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar el cambio de portavoz: "Que no haya hecho ni un mínimo análisis del batacazo terrible del PSOE en Extremadura y la abstención tremenda pone de manifiesto que el PSOE está muerto y que es absolutamente incapaz de frenar a la derecha y la ultraderecha".

IU alaba la unidad

La reacción de Izquierda Unida no pudo ser más distinta. Su coordinador, Antonio Maíllo, reconoció el resultado de la coalición y destacó el "trabajo unitario", además de felicitar a las candidatas de Podemos y de IU: "Unidas por Extremadura ha tenido un resultado espectacular: crece en votos, porcentaje y representación. No es improvisación: es trabajo unitario, arraigo y compromiso sin personalismos. Izquierda Unida da certidumbre a las familias trabajadoras. Felicidades a Irene de Miguel y a Nerea Fernández por el trabajo realizado y por unos resultados que fortalecen una izquierda útil y con arraigo".

La secretaria de Organización de IU, Amanda Meyer, fue aún más directa a la hora de expresarse: "Extremadura enseña el camino a la izquierda", destacó, después de repasar que los siete diputados "van a trabajar por Extremadura unidos, desde el territorio, organizando la esperanza", señaló en redes. También destacó que Podemos logró tres diputados e IU, cuatro; una circunstancia que deja al partido de Maíllo con mayoría en el grupo parlamentario liderado por la candidata morada.

En rueda de prensa este lunes desde Sevilla, Maíllo alabó los resultados: "Estamos muy contentos porque Unidas por Extremadura es un proyecto que ha hecho política durante mucho tiempo muy pegada al territorio", comenzó. "Estamos hablando de un proceso unitario que está vinculado a un proyecto político que genera esperanza, que está arraigado al territorio, que está pegado a la realidad de los extremeños y que se ha hecho desde el respeto de las organizaciones".