ERC ve encarrilada la negociación de la financiación y Rodalies y sitúa enero como mes clave

Si se confirman los pronósticos, el inicio de 2026 tiene que ser intenso para ERC. Los republicanos confían, en solo el mes de enero, anunciar el acuerdo de la nueva financiación de Catalunya; cerrar el pacto para crear la nueva sociedad que pilotará el servicio de Rodalies en Catalunya y, como colofón, celebrar una reunión Pedro Sánchez-Oriol Junqueras en la Moncloa. "Todo avanza correctamente", ha explicado este lunes el portavoz del partido, Isaac Albert.

Los republicanos han celebrado este lunes su última comparecencia de este 2025 tras la tradicional reunión de la ejecutiva del partido y la han dedicado a defender la estrategia que han seguido este año. Una estrategia centrada, aseguran, en "levantar la ambición nacional" de Catalunya. Esto se traduce, fundamentalmente, en intentar arrancar al Gobierno de Sánchez estos avances en la financiación y en los trenes.

Sobre el primer tema, el financiero, Albert ha admitido "que no está del todo cerrado", pero ha asegurado que se "avanza por las líneas correctas" y que la negociación tiene una "fecha límite que cuadra dentro del mes de enero". Lo que persiguen los republicanos es anunciar un acuerdo antes de que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde debería empezar formalmente el proceso para reformar la financiación de Catalunya y la del resto de comunidades de régimen común. El nuevo modelo, según ERC, supondrá "nuevos ingresos" para la Generalitat para poder "aumentar el gasto" y tener más capacidad de respuesta "a las necesidades del país". Las cifras, que aún no se conocen, dirán si esto es así.

No detectamos ni prevemos que se pueda distorsionar este calendario Isaac Albert — Portavoz de ERC

Sobre el segundo tema, el de Rodalies, el pacto aún parece más maduro. La constitución de la nueva sociedad está prevista para el mes de enero: "Todo está en marcha y no detectamos ni prevemos que se pueda distorsionar este calendario". La constitución de la sociedad solo será el principio de un traspaso que se prevé largo y complicado, pero los republicanos consideran que es el mayor símbolo de que, pese a todo, se avanza. Este fin de semana, el ministro Óscar Puente también explicó que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que apenas quedaba algún "trámite".

Para ERC es importante que cristalice tanto el acuerdo de la financiación como el de Rodalies, ya que es esto le daría sentido al desgaste acumulado por haber apoyado tanto la investidura de Pedro Sánchez como la de Salvador Illa. Eso sí, si prosperan las dos carpetas, los presidentes acudirán a Junqueras a pedir sus contrapartidas: que ERC se avenga a negociar los presupuestos generales del Estado y los de la Generalitat.

Críticas a Sánchez

El partido de Oriol Junqueras lleva toda la legislatura haciendo equilibrios entre la mano tendida al PSOE, con la crítica a los mismos socialistas. Este lunes Albert ha considerado "desastrosos" los resultados de este partido en Extremadura y ha opinado que la elección del candidato ha sido determinante. "Presentar a un investigado nunca es buena idea. Me genera una cierta incomodidad incluso expresarlo públicamente", ha dicho Albert sobre Miguel Ángel Gallardo, que está siendo investigado por la causa que afecta al hermano del presidente del Gobierno.

Albert también ha reprochado a Sánchez que, en su comparecencia de este lunes para abordar los cambios en su gabinete, no haya tratado el retroceso socialista en Extremadura, sobre todo, la baja participación. "La gente está cansada y no se siente interpelada por ningún proyecto político. El presidente debería haber hecho alguna reflexión al respecto", ha dicho. Eso sí, los republicanos también han dejado claro que, pese a la victoria del PP, los populares no debería estar contentos porque "solo han ganado un diputado" y quedan "aún más" en manos de Vox.