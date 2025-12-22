Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para 2026

EH Bildu anuncia un pacto con el Gobierno para prorrogar la prohibición de los desahucios a personas vulnerables

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el diputado de EH Bildu Oskar Matute durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el diputado de EH Bildu Oskar Matute durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
A poco más de una semana de que termine el año, EH Bildu ha anunciado un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para ampliar algunas de las medidas sociales que decaía el próximo 31 de diembre. En concreto, fuentes de la formación abertzale explican que el acuerdo incluye la prórroga de un año de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.

