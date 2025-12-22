Para 2026
EH Bildu anuncia un pacto con el Gobierno para prorrogar la prohibición de los desahucios a personas vulnerables
A poco más de una semana de que termine el año, EH Bildu ha anunciado un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para ampliar algunas de las medidas sociales que decaía el próximo 31 de diembre. En concreto, fuentes de la formación abertzale explican que el acuerdo incluye la prórroga de un año de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.
