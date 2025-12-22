Extremadura
Abascal avisa a Guardiola: “los votantes de VOX no van a ser invisibilizados ni traicionados"
Santiago Abascal reiteró este lunes el mensaje que Vox está lanzando desde que anoche se conocieran los resultados electorales en Extremadura. “Los votantes de VOX no van a ser invisibilizados ni traicionados". Y, en la comparecencia que hizo desde la sede nacional del partido, tras la reunión del Comité de Acción Electoral, apuntó que el PP convocó las elecciones con el objetivo de no depender de su formación pero que “los extremeños hablaron con claridad y han dicho que quieren más del doble de VOX”. Por ello, concluyó, “la pelota está en el tejado de Guardiola”.
Después de lo vivido la noche electoral, en la que Vox no respetó la norma no escrita de que el último en comparecer es el vencedor de las elecciones y fueron los últimos en hablar públicamente, Abascal aseguró que tras los resultados electorales en Extremadura que la presidenta del PP, María Guardiola, “no es felicitable”, al haber perdido votos y convocado unas elecciones “para no depender de VOX”. “Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido votos”, señaló, insistiendo en que el resultado deja una realidad clara: “los votos de VOX deben contar” y “no van a ser ni invisibilizados ni traicionados”, remachó.
