Últimas encuestas de las elecciones en Extremadura 2025: sondeos a pie de urna

¿Logrará el PP mantener el gobierno en Extremadura? ¿Se traducirá en las urnas el posible voto de castigo al PSOE de Pedro Sánchez? ¿Pesará más la política autonómica o la nacional en las urnas? ¿Habrá mayoría absoluta o será necesario pactar? ¿Cómo influirá la abstención, especialmente en las zonas rurales? Un total de 890.985 extremeños votan este domingo en las primeras elecciones autonómicas separadas del resto de comunidades, en las que la presidenta de la Junta, la popular María Guardiola, busca una mayoría absoluta que le permita gobernar sin Vox y el PSOE se expone a una debacle histórica. El avance de los ultras deja en el aire el objetivo del PP.

En estos comicios se renuevan los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura (29 por la circunscripción de Cáceres y 36 por la de Badajoz), de modo que la mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños. Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9.00 hasta las 20.00 horas y será entonces, al cierre de la votación, cuando se conocerán los sondeos a pie de urna de algunos medios de comunicación. Durante la jornada se difundirán dos avances de participación, a las 14.30 horas y a las 18.30 horas, y el escrutinio se podrá seguir en tiempo real, a partir de las 20.30 horas, en la página web https://resultados.elecciones2025.juntaex.es/

El promedio de las encuestas publicadas desde septiembre pronosticaban que el PP sería la fuerza más votada, con el 41,6% de los votos, y también la ganadora en número de escaños, con 30 (dos más que en 2023), aunque se quedaría todavía por debajo de la mayoría absoluta en la Asamblea (fijada en 33 escaños). Desde que empezó la campaña, Guardiola ha sumado una décima y un escaño. El PSOE se sitúa a 9,2 puntos de distancia de los populares, con el 32,4% de los sufragios y 21 diputados (siete menos que en 2023). Durante la campaña, Gallardo ha perdido 1,8 puntos y tres diputados. La distancia entre populares y socialistas se ha agrandado 2,6 puntos desde que se inició la campaña.

Vox, por su parte, mejoraría el 8,1% de 2023, llegando hasta el 13,2% de las papeletas, y pasaría de 5 a entre 9 parlamentarios (seis décimas y un escaño más que al comienzo de la campaña). Unidas por Extremadura obtendría el 7,6% de los apoyos y pasaría de 4 a 5 representantes (seis décimas y un diputado más que cuando empezó la campaña). Con estos resultados, Guardiola necesitaría a la ayuda de uno de los dos partidos que le tumbaron los presupuestos de 2026 para seguir siendo presidenta: el voto favorable de Vox o la abstención del PSOE.

En las autonómicas de 2023, PSOE y PP empataron a 28 escaños en la Asamblea de Extremadura, pero los socialistas fueron la fuerza más votada. Vox sacó 5 diputados y Unidas por Extremadura se quedó con 4. Es decir, a las izquierdas les faltó un voto para desplazar a Guardiola, que fue investida con el apoyo de Vox pese a haberse comprometido a no aceptar los votos de los ultras.