Cita con las urnas
Así están los resultados de las elecciones en Extremadura 2025: escrutinio en directo
MULTIMEDIA | Las elecciones de Extremadura, en gráficos, mapas y datos clave
DIRECTO | Elecciones en Extremadura: últimas noticias en directo
Últimas encuestas de las elecciones en Extremadura 2025: sondeos a pie de urna
Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
Extremadura ha votado en unas elecciones autonómicas anticipadas en las que el PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar sin depender de Vox ni del PSOE. De hecho, la presidenta de la Junta, María Guardiola, adelantó los comicios tras la negativa de los dos partidos a facilitarle la aprobación de los presupuestos de 2026. Las encuestas han pronosticado una holgada victoria del PP pero sin mayoría absoluta, una fuerte caída del PSOE y un importante crecimiento de Vox. Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio ya está en marcha. La previsión es que el recuento sea relativamente rápido y puedan conocerse los resultados antes de 23.00 horas.
En el siguiente gráfico interactivo puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real, tanto el reparto de escaños como el mapa de quién gana en cada municipio. También se incluyen buscadores en el que puedes consultar los resultados por provincias y municipios.
Resultados generales
Resultados por circunscripciones
¿Quién ha ganado en cada municipio?
Resultados en las principales ciudades
Suscríbete para seguir leyendo
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança Catalana en Barcelona, con un alquiler de 3.000 euros
- La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por 'criticar' a las comunidades autónomas del PP
- Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero 'a gran escala' de 'personas sujetas a sanciones internacionales
- Joan Manuel Serrat y Núria Espert recibirán la Medalla de Oro de la Generalitat
- Quienes salvaron a Juan Carlos, ¿los empresarios que le dieron los 4 millones o la Fiscalía y la AEAT que blanquearon su regularización fiscal 'no espontanea'?
- Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones
- Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones