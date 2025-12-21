Reacción a Puente
Junts critica el "cierre en falso" del traspaso de Rodalies a la Generalitat
Vergés, portavoz posconvergente en el Parlament, lamenta que el acuerdo sobre Rodalies no asegure un traspaso total a Catalunya.
Óscar Puente: "Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión"
"Solo falta una firma en notaría, es solo un trámite, y el año que viene será un año para empezar a dotar a esa empresa de medios, de estructuras organizativas, etc", aseveró Oscar Puente, en una entrevista en EL PERIÓDICO, sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat que pactó el Gobierno y ERC. Ante estas palabras, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés Tejero, critica el pacto que, en su opinión, es un "cierre en falso" a esta cuestión. "Una lástima, porque ahora tenemos la fuerza…", lamenta.
En declaraciones a EL PERIÓDICO tras la publicación de la entrevista, Vergés recuerda que en la nueva empresa el 50,1% del accionariado le pertenecerá a Renfe y el Govern se quedará con el 49,9%, lo que supone que orgánicamente formará parte del sector público estatal. En este sentido, recalca que su formación ah defendido y seguirá defendiendo un "traspaso real, con el 100% para Catalunya". No obstante, los estatutos de la futura Rodalies de Catalunya establecen que los acuerdos precisarán el 'sí' del 60% del capital.
"Cerrar una carpeta en falso imposibilita poder volver a abrirla hasta a saber cuántos años", continúa Vergés en una crítica al entendimiento que alcanzó ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez para la creación de esta empresa. "Una lástima, porque ahora tenemos la fuerza…", remata, en línea con los mensajes que lanzó esta semana la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras, lamentando que los republicanos no sumen esfuerzos para "forzar" al Ejecutivo nacional. "Seguramente, muchas cosas cambiarían", dijo.
La necesidad de inversión
Sobre lo que no se ha pronunciado Vergés es sobre el aviso de Puente de que "la cesión 'per se' no es milagrosa", sino que se debe "se debe invertir mucho". "Si queremos de verdad un cambio en el que Rodalies sea un servicio puntual, previsible, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar una gestión", sentenció el ministro de Transportes antes de señalar que "todo tiene que ir de la mano".
