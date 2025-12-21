Elecciones en Extremadura en directo | El PP ganaría sin mayoría absoluta, según los sondeos

María Guardiola, tranquila y "con el trabajo bien hecho"

A su llegada al Hotel Medea de Mérida, donde el PP extremeño ha establecido su cuartel general para el seguimiento del escrutinio, María Guardiola trasladó a los medios que se encontraba tranquila y con la sensación del trabajo bien hecho.

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, se encuentra desde primera hora de esta tarde en el hotel elegido en Mérida acompañada de miembros de la dirección del partido y de familiares, siguiendo el recuento de votos de los comicios celebrados este domingo, históricos, en tanto que es la primera vez que Extremadura vota sola en España.

La presidenta llegó a este recinto sobre las seis y media de la tarde, acompañada de su familia, y se le han ido uniendo cargos de la dirección, como el secretario general del PP, Abel Bautista, y los secretarios provinciales de Badajoz, Manuel Naharro, y de Cáceres, Laureano León.