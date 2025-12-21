Elecciones en Extremadura en directo | El PP ganaría sin mayoría absoluta, según los sondeos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

VIDEO | Así han votado los principales candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura este domingo

A.G. C.

Irene Rangel

Laura Alcázar

Almudena Villar Novillo

890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695. Es el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura.

Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.

7% escrutado | El PP gana sin mayoría absoluta en Extremadura, el PSOE se hunde y Vox sube con fuerza

DIRECTO | Últimos minutos de votación en Extremadura marcados por la caída de la participación

Así ha sido la llegada de Miguel Ángel Gallardo a la sede del PSOE extremeño para vivir la noche electoral

Cómo Oltra pasa a ser Mónica K. en el proceso kafkiano de Valencia

¿Quién ha ganado las elecciones en Extremadura 2025?

Así están los resultados de las elecciones en Extremadura 2025: escrutinio en directo

Elecciones en Extremadura | En Monesterio, cae la participación al igual que las temperaturas

Feijóo apuesta por una gestora para la transición en el PP de la Comunidad Valenciana con Pérez Llorca de presidente

