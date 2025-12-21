En Directo
21D: Elecciones en Extremadura
Elecciones en Extremadura en directo | El PP ganaría sin mayoría absoluta, según los sondeos
890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695. Es el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura.
Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.
Eduardo Barajas
José Antonio González Frutos y la participación
José Antonio González Frutos, número 1 de la candidatura de Unidas por Extremadura por la provincia de Cáceres, ha considerado esta noche que los datos provisionales de participación, que a las seis de la tarde estaban 6,5 puntos por debajo de los de 2023, obedecen a la "estrategia de la señora Guardiola de convocar unas elecciones a traición, sin que prácticamente nos esteráramos". Es lo "que quería, que la participación bajara", ha apostillado.
Eduardo Barajas
Irene de Miguel: "Tengo buenas sensaciones, pero desde hace ya unos cuantos días"
"Tengo buenas sensaciones, pero desde hace ya unos cuantos días", ha asegurado la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a su llegada esta noche al Hotel Velada, de Mérida. "Hay mucha gente que nos está diciendo hoy que ha ido muy ilusionada a votar. Y ese es el mejor termómetro", ha añadido. 2Hemos hecho una campaña muy digna, muy honesta y vamos a ver los resultados", ha concluido De Miguel.
Carmen Hidalgo Sancho
María Guardiola, tranquila y "con el trabajo bien hecho"
A su llegada al Hotel Medea de Mérida, donde el PP extremeño ha establecido su cuartel general para el seguimiento del escrutinio, María Guardiola trasladó a los medios que se encontraba tranquila y con la sensación del trabajo bien hecho.
La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, se encuentra desde primera hora de esta tarde en el hotel elegido en Mérida acompañada de miembros de la dirección del partido y de familiares, siguiendo el recuento de votos de los comicios celebrados este domingo, históricos, en tanto que es la primera vez que Extremadura vota sola en España.
La presidenta llegó a este recinto sobre las seis y media de la tarde, acompañada de su familia, y se le han ido uniendo cargos de la dirección, como el secretario general del PP, Abel Bautista, y los secretarios provinciales de Badajoz, Manuel Naharro, y de Cáceres, Laureano León.
Feijóo pide a Guardiola llegar a 30 escaños con el 40%, sacar 10 puntos al PSOE y ganar a la izquierda
Alberto Núñez Feijóo ha puesto cuatro objetivos a su candidata a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola: superar el 40% en porcentaje de voto, sacar más de 10 puntos al PSOE de Miguel Ángel Gallardo, escalar hasta los 30 escaños y ganar a la izquierda en número de parlamentarios para depender menos de Vox.
Así lo afirmaron fuentes populares a las puertas del escrutinio de las elecciones extremeñas, donde remarcaron que la previsible derrota de Gallardo es, en realidad, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según recoge Servimedia
En Génova, sede nacional de los populares, se jactan de que este “castigo” a Sánchez se traduce en un vuelco ideológico a la derecha en uno de los principales feudos socialistas. “¿Si no aguantan en Extremadura, dónde van a hacerlo?”, se preguntan.
El PP ganaría sin mayoría absoluta, según los sondeos
El PP habría ganado las elecciones autonómicas en Extremadura, pero podría quedarse a las puertas de la mayoría absoluta, según el sondeo elaborado por Sigma Dos para 'El Mundo'. El PSOE encajaría el peor resultado de su historia en una comunidad que gobernó durante 36 años, Vox subiría con fuerza y sería clave para la gobernabilidad, mientras Unidas por Extremadura también crecería.
PP 30-32
PSOE 16-18
Vox 9-11
Unidas 7-8
Mayoría absoluta: 33 escaños.
Iván Gil
Torró sigue con su equipo la noche electoral en Ferraz
La secretaría de Organización del PSOE al completo, liderada por Rebeca Torró, seguirá la noche electoral de las extremeñas desde Ferraz, además de la portavoz de los socialistas, Montse Mínguez. En estos momentos ya están en la cuarta planta de la sede federal la mayoría del equipo. Este lunes está previsto que se celebre una reunión de la ejecutiva federal para analizar más en profundidad los resultados.
Desde Génova
La cúpula del Partido Popular aguarda este domingo en la sede central del partido de la calle Génova los resultados de las elecciones de Extremadura, con la confianza de que presenciarán no sólo la victoria de María Guardiola sino una histórica derrota del PSOE. Así lo han afirmado fuentes de la dirección, quienes estiman que el PSOE de Miguel Ángel Gallardo puede perder hasta por diez puntos.
Comienza el escrutino
Llegan las 20 horas y se cierran los colegios electorales. Ya solo pueden ejercer su derecho al voto las personas que, a esta hora, estén dentro de los colegios electorales. En cuanto dichas personas terminen de depositar el voto, comenzará el recuento electoral.
Rocío Entonado Arias
Todo listo en la sede del PSOE de Extremadura para seguir el escrutinio del 21D. Miguel Ángel Gallardo llegaba a la calle Eugenio Hermoso en torno a las 19.15 horas y no ha querido valorar los datos de participación que se conocen hasta el momento, prefiere esperar a su comparencia al final de esta noche electoral.
Carmen Hidalgo Sancho
Guardiola llega a Mérida
En torno a las 18.20 horas, ha llegado al Hotel Medea de Mérida para seguir el escrutinio la candidata del PP a la Junta, María Guardiola. Medios de comunicación de todo el país se han desplazado también para informar del recuento de votos, que comenzará a partir de las 20 horas, una vez se cierren los colegios electorales.
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança Catalana en Barcelona, con un alquiler de 3.000 euros
- La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por 'criticar' a las comunidades autónomas del PP
- Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero 'a gran escala' de 'personas sujetas a sanciones internacionales
- Joan Manuel Serrat y Núria Espert recibirán la Medalla de Oro de la Generalitat
- Quienes salvaron a Juan Carlos, ¿los empresarios que le dieron los 4 millones o la Fiscalía y la AEAT que blanquearon su regularización fiscal 'no espontanea'?
- Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones
- Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones