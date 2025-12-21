Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quién ha ganado las elecciones en Extremadura 2025?

MULTIMEDIA | Las elecciones de Extremadura, en gráficos, mapas y datos clave

DIRECTO | Elecciones en Extremadura: últimas noticias en directo

Últimas encuestas de las elecciones en Extremadura 2025: sondeos a pie de urna

Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

Barcelona
Extremadura ha votado en unas elecciones autonómicas anticipadas en las que el PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar sin depender de Vox ni del PSOE. De hecho, la presidenta de la Junta, María Guardiola, adelantó los comicios tras la negativa de los dos partidos a facilitarle la aprobación de los presupuestos de 2026. Las encuestas han pronosticado una holgada victoria del PP pero sin mayoría absoluta, una fuerte caída del PSOE y un importante crecimiento de Vox. Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio ya está en marcha. La previsión es que el recuento sea relativamente rápido y puedan conocerse los resultados antes de 23.00 horas.

En el siguiente gráfico interactivo puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real, tanto el reparto de escaños como el mapa de quién gana en cada municipio. También se incluyen buscadores en el que puedes consultar los resultados por provincias y municipios.

Resultados generales

Resultados por circunscripciones

¿Quién ha ganado en cada municipio?

Resultados en las principales ciudades

DIRECTO | Últimos minutos de votación en Extremadura marcados por la caída de la participación

Así ha sido la llegada de Miguel Ángel Gallardo a la sede del PSOE extremeño para vivir la noche electoral

Cómo Oltra pasa a ser Mónica K. en el proceso kafkiano de Valencia

¿Quién ha ganado las elecciones en Extremadura 2025?

Así están los resultados de las elecciones en Extremadura 2025: escrutinio en directo

Elecciones en Extremadura | En Monesterio, cae la participación al igual que las temperaturas

Feijóo apuesta por una gestora para la transición en el PP de la Comunidad Valenciana con Pérez Llorca de presidente

