Es noticia
21D: Elecciones en Extremadura

Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Irene Rangel

Laura Alcázar

Almudena Villar Novillo

890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.

Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.

¿Qué sería un buen resultado para cada partido en Extremadura?

Elecciones en Extremadura: primeras en solitario, todas las mesas abiertas y caída de participación a mediodía

Junts critica el "cierre en falso" del traspaso de Rodalies a la Generalitat

Estas son las actividades ilegales de un influencer al que ha denunciado la Guardia Civil en el parque regional de Gredos

Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Falta de normas, posibles prórrogas y mucha incertidumbre ante la reforma que revoluciona la organización de la justicia en España

Guardiola llama a votar con "libertad, ilusión y convencimiento"

