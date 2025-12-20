Muere a los 87 años Joaquim Arenas, uno de los padres de la inmersión lingüística

El profesor y pedagogo Joaquim Arenas i Sampera (Mataró, 1938), considerado uno de los padres del sistema de inmersión lingüística en catalán, ha fallecido este sábado a los 87 años. Arenas está considerado uno de los artífices de la escuela catalana, ya que fue jefe del Servei d'Ensenyament del Català entre 1983 y 2003 y rector de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) en 1995.

Arenas es autor de numerosos libros sobre educación y lengua, y su papel clave para implementar la inmersión le llevó más adelante a asesorar a los gobiernos de Bolivia y Guatemala en la incorporación de las lenguas indígenas al sistema escolar. A raíz de su trayectoria en favor del catalán, recibió numerosas distinciones. Destacan la Creu de Sant Jordi en 2003; la Medalla de Honor del Parlament en 2022 y el premio especial del jurado de los Premis Martí Gasull i Roig, otorgado por la Plataforma per la Llengua, también en 2022.

La muerte del pedagogo ha dejado numerosas muestras de pésame del mundo de la política y de la cultura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que “Catalunya pierde a una de las personas que con mayor compromiso y sentido de país ha contribuido a nuestro modelo educativo y lingüístico”. “Una figura clave para preservar el catalán durante el franquismo y para convertirlo en una lengua inclusiva, de todos y todas, durante la democracia”, ha señalado Illa. El expresident Pere Aragonès ha destacado la figura de Arenas como “el impulsor de la inmersión lingüística y del modelo de escuela de nuestro país”. “Nos deja un legado de compromiso insobornable con la lengua y con Catalunya”, ha concluido.

"Radical" en país, lengua y solidaridad

Dos de las principales entidades que defienden el catalán también se ha sumado a las muestras pésame. “Hoy nos deja una de las figuras más importantes para la lengua catalana. Joaquim Arenas, uno de los padres de la inmersión lingüística”, ha recordado Òmnium Cultural en un mensaje en la red 'X. Plataforma per la Llengua ha colgado en las redes una entrevista que le hizo hace tres años. Allí destacaba que una de las cualidades fundamentales de un buen profesor es la "convicción" a la hora de transmitir a sus alumnos. "Como ciudadanos y como profesores no podemos ser blandos. Tenemos que ser radicales en la actitud de país, lengua y solidaridad", defendió. Aquel día avisó de que para mantener un programa de inmersión eficaz se necesitan "ganas y gente vocacional", y lamentó que en los últimos años había habido "dejadez" en la defensa de la escuela catalana. "La escuela es un pilar del país y, si hay dudas, es un desastre y se deshace el país", lamentó.