Es noticia
Compromiso de Sílvia Paneque

El Govern adquirirá de forma "efectiva" las 1.000 viviendas de InmoCaixa durante el primer trimestre de 2026

La Agència de l'Habitatge contactará "uno a uno" con los vecinos para renovar contratos y regularizar situaciones

Albañiles trabajando en viviendas de nueva construcción en el barrio de Poble Nou de Barcelona.

ACN

Barcelona
El Govern adquirirá de forma "efectiva" las 1.000 viviendas propiedad de InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, durante el primer trimestre de 2026. Así lo ha asegurado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, durante una visita a una de las dos promociones de viviendas de Sitges que formaron parte de este acuerdo. El Incasòl será el propietario de los activos y la Agència de l’Habitatge de Catalunya será la encargada de gestionarlos. Una vez firmada la compra, la Agència de l’Habitatge de Catalunya contactará "uno a uno" con los vecinos "para ver cuál es la situación concreta, renovar contratos o regularizar situaciones".

El president del Govern, Salvador Illa, anunció esta operación a finales de noviembre e indicó que implicaría un desembolso de 87,2 millones de euros para la adquisición de 1.064 pisos distribuidos en una quincena de municipios. Estos más de 1.000 pisos estaban a punto de perder la condición de vivienda protegida y con la compra por parte del Govern se garantiza que las personas que viven en ellos puedan seguir haciéndolo pagando la misma renta. También permitirá incorporar estas viviendas al parque público de alquiler asequible de manera permanente y que mantengan la condición de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Por otro lado, Paneque ha afirmado que durante 2025 se han incorporado 3.000 viviendas al parque de vivienda pública protegida permanente. "Ninguna de estas viviendas perderá su protección nunca más", ha subrayado.

Las viviendas involucradas en esta operación entre la Generalitat e InmoCaixa están situadas en 14 municipios: Barcelona (182), Cornellà de Llobregat (81), L’Hospitalet (112), Mataró (61), Montornès del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Sentmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Tordera (41), Olot (16), Lleida (49), Tarragona (6) y Sabadell (9). En la mayoría de los casos se trata de viviendas ya ocupadas, que cambiarán de propietario pero mantendrán el régimen de alquiler.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

El Govern destacó en su día que el precio medio por vivienda -82.000 euros- representa un “uso eficiente de recursos públicos”, al permitir ampliar el parque de alquiler asequible sin esperar a nuevas promociones. El Incasòl asumirá la titularidad de los inmuebles y coordinará la gestión con el Departament de Territori y los ayuntamientos, especialmente en zonas con mercados inmobiliarios tensionados. La adquisición forma parte del Plan 50.000, que fija como meta que el 15% del parque residencial catalán sea público. Una de las vías centrales del plan es justamente la compra de lotes de viviendas ya construidas a grandes tenedores para incrementar el parque público en plazos rápidos.

