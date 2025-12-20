General Ballesteros: "No debemos ni podemos olvidar que Marruecos tiene reivindicaciones muy serias sobre territorio español"

Desde que dejara la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, el 29 de noviembre de 2023, el general de Brigada de Artillería Miguel Ángel Ballesteros (Segovia, 1953) había preferido no prodigarse en la prensa. Como mucho, ha intervenido en conferencias para círculos restringidos, ha hecho breves declaraciones para algún reportaje y ha escrito aportaciones para ensayos de materia militar o geoestratégica.

Durante cuatro años de carismático mando en el DSN, órgano de información, coordinación y consejo a Moncloa, manejando información de primerísima línea ha vivido en el centro de tremendas crisis: las protestas por la sentencia del procés, la pandemia de covid, la tormenta Filomena, el tsunami migratorio sobre Ceuta, el comienzo de la guerra de Ucrania, el volcán de la Palma...

Hoy, desde un puesto de asesoría en la industria de la defensa, observa la evolución de la guerra, el cambio telúrico en Estados Unidos, el avance imparable de China, los nervios de Europa… y ve a España escasamente consciente de los peligros exteriores, obsesionada en su polarización local.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene estupefacta a Europa por su tono agresivo contra sus aliados. ¿Le ha sorprendido?

En absoluto. Estados Unidos está volviendo a la doctrina Monroe, pero con un corolario Trump. Como europeos nos enfrentamos a un nuevo orden internacional en el que EEUU vuelve al aislacionismo, que en realidad ha sido su estrategia más frecuente desde su fundación. En 1947, el presidente Truman no quiere que los europeos les vuelvan a meter en sus guerras, y decide intervenir, desplegar tropas en Europa, en lo que Nicholas Spykman, un profesor de Yale al que lee Truman, llama el Rimland. Eso es todo lo que está alrededor de un núcleo duro europeo, el Heartland, que abarca parte de Rusia, los países bálticos, Polonia… hasta Ucrania. Y Rusia quiere tener controlado ese Heartland, la tierra corazón. Pero ahora los americanos piensan que han tenido muchas bajas en guerras externas, Vietnam, Irak, Afganistán, y han gastado muchísimo dinero que está en el déficit, en la deuda con Japón y China. Ahora quieren poner el foco en la economía y la tecnología, porque la amenaza que perciben es que haya un poder hegemónico chino en economía y tecnología.

¿Rusia ya no les interesa?

El problema militar para ellos es una Rusia nuclear, no la Rusia convencional: no ven que los carros rusos vayan a llegar nunca a territorio americano. Creen que el problema de Europa es de Europa. A mí me gustaría seguir teniendo el apoyo de los americanos, pero esta estrategia de seguridad de EEUU, que se ha adelantado, nos da cuatro años; preserva la OTAN, pero tenemos de momento cuatro años para que Europa desarrolle su propia defensa.

¿Y esa animadversión de Trump por la UE?

Trump no quiere negociar con una organización supranacional, sino Estado por Estado. Pero a los europeos no nos interesa jugar a ese juego. Todos seremos más débiles si negociamos individualmente con Estados Unidos, China, Rusia… Tenemos que tener las ideas claras. Los europeos estamos ante un desafío enorme, como nunca lo ha tenido la UE. Y la UE tiene un problema: el tratado de Lisboa, que es de 2010, no permite una integración rápida y ágil de la defensa europea. La señora Von der Leyen ha hecho malabares, pero primeros ministros como Rutte, hoy secretario general de la OTAN, o Macron, han dejado claro que no quieren un ejército europeo, porque esa es… la ultima ratio regis, que decimos los de Artillería. La última razón de los reyes es su fuerza armada, la última razón de la soberanía nacional. Y para perder la soberanía nacional hay que hacer un recorrido muy largo… Pero hay que caminar en esa dirección, y relativamente rápido.

¿Era necesario que la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos se manifieste tan hostilmente con Europa, hablando de democracias fallidas…?

Civilización en decadencia, dice. Pero es que esto es fruto de una diplomacia no convencional. Trump es un político de narrativas, de titulares, que ha convertido el despacho oval en un plató de televisión, donde todo tiene su simbología. Está lo dorado, su gabinete por detrás de él cuando hace algo, las firmas, que son su marca, rúbricas grandes para que se vean en televisión. Pero lo significativo ahora en el despacho oval son las banderas. Siempre ha estado la norteamericana, claro, pero ahora están también las del poder militar, de la Navy, del Army, de la Air Force, del Espacio… Trump manda un mensaje con eso: que el poder de Estados Unidos se basa en el poder militar.

¿Enseña sus armas?

Pero no quiere ningún conflicto. El objetivo de su estrategia de seguridad es la economía. Ha puesto el foco en hacer crecer la economía de las clases medias, y las guerras son caras, consumen recursos. Quiere controlar Iberoamérica y pacificar todos los conflictos. Hará intervenciones puntuales, quirúrgicas, para conseguir sus objetivos. Cree que Ucrania ha costado mucho dinero. Además ve en ese conflicto el posible origen de una guerra nuclear, y eso sí afecta a Estados Unidos; no le afecta una guerra convencional en Europa, pero sí ese escenario con armamento nuclear, que se trasladaría al Polo Norte. Creo que Trump sí quiere seguir colaborando con los europeos, pero avisa: “América first”. Y ha introducido otro cambio: una diplomacia asertiva, desagradable, peculiaridad de Trump.

No le gusta cómo entendemos la inmigración…

Cree que la inmigración va a deshacer la cultura judeocristiana. Es curioso: en la Estrategia de Seguridad se vuelve a hablar de religión; nunca antes hablaba de religión. Tras leer la estrategia, a nadie le puede extrañar que Trump, hace unos días, hiciera una loa a la Inmaculada Concepción.

Y quiere apoyar a partidos ultras en Europa.

Es porque le ayudan en su estrategia. Quiere tener relaciones Estado a Estado, no con toda Europa. Los partidos de ultraderecha también están con la renacionalización y apartar a la UE. Europa cometerá un gravísimo error si no sabe ver el desafío que tiene delante. Esto va más allá de izquierdas y derechas, va de saber unirse para ser más fuertes, no para atacar a nadie, sino para moverse con comodidad en este nuevo orden mundial que nos están creando entre Estados Unidos, que vuelve a su aislacionismo, y China, que quiere ser el líder económico, industrial, tecnológico…

Y militar.

Militar en su área. Estados Unidos quiere libertad de circulación en el mar de China meridional, pero no creo que lleguen a chocar. El problema es Taiwan. China quiere cerrar la zona con sus islas como un mar interior, por el que solo pase quien ella autorice. Xi Jin Ping dijo que quiere que en esta legislatura Taiwan se integre en China. Y eso significa cambiarle la bandera y el ejército; o sea: las claves de la soberanía. El mundo entero depende de los microchips de Taiwan. Solo TSMC fabrica el 54% de los microchips del mundo. Estados Unidos les ha pedido que le construyan dos plantas. El día en que sea autosuficiente con ese producto, no tendrá problema en que China absorba a Taiwan.

¿Y eso está prolongando la guerra?

Sí, porque Putin vislumbra que puede alcanzar los objetivos que tenía, apoderarse de Nueva Rusia, todo el sur de Ucrania, dejar a Ucrania sin salida al mar y tener un gobierno en Kiev que se entienda con Moscú porque no puede sostenerse el país sin exportar sus cereales por vía marítima. A Putin le falta todavía parte de Donetsk, casi todo Kherson, Odesa… Lo normal, tras tantas bajas como ha tenido Rusia, es que Putin estuviera deseando sentarse a negociar el fin de la guerra, pero cree que lo que ha conquistado ya es suyo, y quiere hablar del resto.

Cuando Putin no esté ¿será peor el heredero?

No lo sabemos, pero es una de las posibilidades.

Y aquí, para hacer una disuasión efectiva, ¿hace falta una leva masiva, recuperar el servicio militar?

Es lo que está haciendo Suecia, Finlandia… Alemania ha anunciado un voluntariado de 80.000 hombres; si no consigue reclutar tantos, hará una leva. Francia ha puesto la meta en 10.000, pero es que tiene una reserva muy numerosa. España tiene muy pocos reservistas y no suficientemente bien tratados; no está en condiciones de hacer una leva masiva, volver al servicio militar. Pero sí puede generar una reserva. Aunque lo primero que debe hacer es pagar a sus soldados un sueldo digno.

¿Tiene Europa que temer, además de la desinformación rusa, una injerencia desinformativa norteamericana?

Los americanos han tenido otra forma de influir, las películas, Hollywood... no han hecho campañas de desinformación como sí las ha hecho Rusia. En ese campo Rusia tiene ventaja, y más ahora con las redes sociales y los bots. Al final la política y las relaciones internacionales se convierten en un conflicto de narrativas. Ahí triunfa Trump porque es un hombre televisivo. Hay que recordar aquella escena de bronca que le montan a Zelenski en el despacho oval. Cuando acaban, se le oye decir a Trump: “V a ser un muy buen programa de televisión”. Y esa es la clave.

¿España está más insegura que antes?

Más inseguros que antes de la guerra de Ucrania, sin duda. Y en el Sahel también, porque allí están los principales focos de terrorismo yihadista, en nuestra frontera de seguridad. España pertenece a la OTAN y a la UE. Nadie considera a la Unión Europea una organización defensiva, pero el artículo 42 del Tratado de Lisboa es parecido al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Dice que si un país es atacado, los demás deben responder como si les hubieran atacado a ellos. Por otro lado el Mediterráneo sigue siendo un mar muy importante. Y la llave del Estrecho de Gibraltar la sigue teniendo España. Por eso España sigue siendo un país muy importante para Estados Unidos. Y debería ser viceversa para los españoles. En España cualquiera puede pensar que estamos muy lejos de la frontera con Rusia, pero estamos a solo unos minutos de sus misiles. Rusia ha ido metiendo parte del dinero que ganaba en misiles hipersónicos. Durante decenios Europa ha estado dejando en manos de Estados Unidos su protección. Tenemos mejor Estado de Bienestar que los americanos porque no hemos necesitados gastar tanto como ellos en defensa, y eso les duele. Ahora los países de Europa tratan de molestar lo menos posible a la administración Trump, para que no se acelere una ruptura y porque somos deudores.

Se andan con cuidado.

Tenemos que ser conscientes de que estamos perdiendo el paraguas y de que no tenemos suficiente capacidad industrial de la defensa. Josep Borrell, que ha sido un magnífico representante de la UE, vio venir el problema. Si queremos sentarnos a la mesa y no ser parte del menú, como decía Borrell, los europeos tenemos que unirnos. Hoy tenemos el 25% del PIB mundial, y lo vamos a perder. Si no somos capaces de juntarnos, perderemos nuestro Estado del Bienestar. Si no nos defendemos juntos, lo tendrá que hacer cada país por su cuenta, y eso es mucho más caro ; y el gasto en defensa resta inevitablemente gasto en bienestar.

¿Contribuye a nuestra inseguridad el romance de Marruecos con Estados Unidos e Israel?

Sí. Me preocupa esa alianza. Marruecos tiene ahora un aliado muy fuerte, que es Israel y su tecnología. Originalmente no va contra nosotros, sino mirando al conflicto de Marruecos con Argelia, pero no debemos ni podemos olvidarnos de que Marruecos tiene reivindicaciones muy serias sobre territorio español. Es fundamental colaborar con los vecinos en lucha contra el terrorismo, en la inmigración irregular masiva… Pero hay que dejar muy claro lo que aceptamos y lo que es inaceptable para España.

La generación que está viva ahora en Europa ¿va a ver la guerra en unos años?

Espero que no. El éxito y la suerte de mi generación es que hemos mantenido a España en paz. Ahora, taparse los ojos no resuelve el problema: lo agranda. Si te muestras débil eres un objetivo fácil para quien tiene discrepancias contigo. La disuasión es la herramienta, pero ya no es como en los 60 y 70, cuántos carros tienes tú y cuántos tengo yo. Ahora es la calidad, el diferencial tecnológico, la tecnología soberana es lo que te hace verdaderamente fuerte. Y en eso toda Europa tiene que trabajar.

¿La tecnología es la única gran clave actual de la defensa?

Hoy las estrategias híbridas también permiten conseguir objetivos de un alcance tremendo… inicialmente sin pegar un tiro. Sabemos cómo defendernos de las estrategias híbridas, y eso no toca solo a lo militar: es un tema económico, medioambiental, de infraestructuras críticas... Entra toda la población en la defensa. Toda la sociedad debe tener conciencia de los riesgos de ciberataque, por ejemplo. Hoy el teletrabajo está muy extendido en las empresas, acceder un señor desde su casa a la red de la oficina, y de ahí a la administración... Si ese acceso no se protege, podemos tener enormes problemas. Ejemplo: un ciberataque contra el handling de un aeropuerto paraliza los vuelos porque no se pueden hacer las cosas a mano. Y si un ciberataque contra un hospital tiene éxito, ese hospital no puede tratar a los enfermos, porque todos los expedientes están en los ordenadores.

Usted dirigía el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) cuando el Clínic de Barcelona sufrió su gran ciberataque.

Sí, y presidía el Comité Permanente de Ciberseguridad. Tuve que tratar bastantes casos graves…

Ataques ¿de quién?

Es difícil atribuirlos. En los informes del Centro Criptológico Nacional salen a relucir APTs (agrupaciones de hackers), y las APTs suelen ser estatales, de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Venezuela…

Usted en 2019, siendo director del DSN, vivió una etapa crítica del final del Procés, la posterior a la sentencia contra los líderes...

Fue la primera gran crisis en la que participó el departamento bajo mi dirección.

Ha sido fallida la investigación judicial sobre injerencia rusa en el Procés…

En mi opinión sí que la hubo. A Rusia le interesa debilitar a la Unión Europea, y por tanto a los estados miembros. Y el procés fue un riesgo enorme de quebrar a España.

¿Fue el momento más grave que vivió en el DSN?

No. La crisis del covid fue la más grave, porque produjo ciento y pico mil muertos. Y eso son palabras mayores. Había que ver las cifras todos los días: ponían los pelos de punta. Y las consecuencias tremendas que tiene cerrar un país. Una de las cosas que hubo que hacer fue repatriar a 23.000 españoles que estaban en el exterior, cuando iban a cerrar los aeropuertos o cuando ya estaban cerrados. Muchos eran estudiantes del Erasmus. No puedes dejar a un chaval encerrado en una habitación de un país que se cierra. Fue tremendo. Y, además, el país tenía que seguir comiendo, y toda la cadena alimenticia debía seguir funcionando...

¿En algún momento pensó que nos ganaba el virus?

No. Yo pensaba que antes o después se daría con la vacuna. Y la UE trabajó muy bien: en vez de que cada país hiciera una apuesta por su cuenta, hacerla todos juntos. Hacer una apuesta es ir a un laboratorio y decirle: “Te compro tus vacunas cuando las descubras”, y para decir eso tuvo mucho más fuerza la UE que un país en solitario. Un ejemplo de una UE que funciona bien.

Pero también había fallos muy notables…

El ejemplo malo fue el aprovisionamiento de EPIs y material sanitario. Ahí cada país fue por su cuenta. Y salió mal. En España, en un primero momento se intentó hacerlo de forma conjunta, pero no pudo ser: la administración central no tiene medios. Se hizo por comunidades y fue mucho más complicado.

¿Y no les llegaba el rumor de que podía haber listillos, aprovechados lucrándose de más?

No. Había gente que llamaba y te decía: “Tengo dos contenedores en el puerto en Amsterdam, con X millones de mascarillas”. Y exigía cobrar por adelantado. Y el Estado le tenía que decir: “No puedo hacer eso, necesito un mínimo de garantías”. El DSN no se ocupaba de eso, pero sí es verdad que hubo que eliminar controles normales del Estado. Los chinos no esperaban a que se convocara un concurso. China te decía: “Este es el precio. ¿Cuántas quiere?” Y había que pagar por adelantado y esperar a que fabricasen. Y si se cruzaba alguien por medio… Hubo que hacer un sistema de compras de emergencia. Los chinos no te vendían nada si no era pagando por adelantado.

El Congreso de los Diputados, en sesión de control al Gobierno el pasado 10 de diciembre. / Eduardo Parra - Europa Press

De haber seguido en el DSN, ¿cuál habría sido su consejo a la hora de adquirir tecnología a Huawei?

Huawei es una empresa importante y con productos más baratos, pero, como todas las empresas de China, tiene obligación de informar a su gobierno. El hardware que se ha adquirido para almacenar escuchas policiales no está conectado a Internet y no tiene riesgos de fuga de información, pero yo, por una deformación profesional, a pesar de todo quizá habría elegido otra empresa...

Mire cómo está la política. Usted es experto en desinformación e injerencia. ¿Los españoles nos crispamos solitos o nos crispan desde fuera?

Tenemos culpa todos. La polarización es el principal problema que tiene España. Y es un problema que se crea dentro. La sociedad necesita una mayoría en los partidos políticos que sea capaz de entenderse. La polarización impide al pueblo español establecer sus objetivos. Nos crispan desde dentro, y los de fuera ayudan todo lo que pueden. Pero nos crispa dentro también el periodismo. Véanse las mesas de tertulianos. Nunca son capaces de ponerse de acuerdo en lo mínimo. Predomina el titular; el análisis ha desaparecido, y cada uno se realimenta en su red social. Si desde el periodismo no se intenta trazar puentes entre unos y otros, vamos mal.

Si su colega Gutiérrez Mellado levantara la cabeza…

Yo soy un admirador de la Transición, porque los puentes funcionaron entre ideologías radicalmente opuestas. Ahora, ¿por qué no hay ese diálogo? Parece como que se fomente la radicalización para que nadie pase de un lado a otro.