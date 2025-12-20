Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de reflexión: Gallardo recoge aceitunas y Guardiola se encomienda a la Virgen de la Montaña

Los candidatos a la Presidencia de la Junta aparcan la política para dedicar el día previo a las elecciones a la familia, el ocio y el descanso

Ofrenda floral de María Guardiola, candidata del PP, a la Virgen de la Montaña durante la jornada de reflexión del 21D.

Ofrenda floral de María Guardiola, candidata del PP, a la Virgen de la Montaña durante la jornada de reflexión del 21D. / PP de Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida
Tras una campaña electoral inédita en Extremadura, polarizada y salpicada de polémica, los candidatos a la Presidencia de la Junta este 21D han dejado a un lado la política para centrarse en planes personales y familiares a pocas horas de que se abran las urnas.

Es sábado de reflexión, está prohibido pedir el voto, pero la forma en la que cada aspirante ha decidido pasar la jornada también proyecta un mensaje al electorado, a través de gestos cotidianos, símbolos y espacios elegidos: desde la recogida de aceitunas en una explotación familiar al campo o el deporte, hasta encomendarse a la patrona de Cáceres.

Devoción y descanso

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha comenzado la jornada de reflexión en el santuario de la Virgen de la Montaña, en Cáceres, "un lugar que significa mucho para ella" y donde ha realizado una ofrenda floral junto a su familia. Un gesto de carácter religioso que, más allá de la esfera personal, tiene una evidente carga simbólica en la capital cacereña.

María Guardiola en el santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres durante la jornada de reflexión del 21D en Extremadura.

María Guardiola en el santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres durante la jornada de reflexión del 21D en Extremadura. / PP de Extremadura

Posteriormente, tiene previsto compartir una comida con amigos y dar un paseo por la capital cacereña. Mañana, Guardiola ejercerá su derecho al voto también en la ciudad y posteriormente se trasladará al hotel Azz Medea Mérida, donde el PP de Extremadura ha situado su cuartel operativo para seguir la noche electoral.

Familia y tradiciones

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pasará la jornada en Villanueva de la Serena, su localidad natal. Según fuentes del partido, ha dedicado parte del día a una pequeña explotación familiar para recoger su cosecha de aceitunas, una tarea que asegura que le relaja.

El candidato del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pasa el día de reflexión antes de las elecciones del 21D recogiendo aceitunas en una parcela familiar

El candidato del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pasa el día de reflexión antes de las elecciones del 21D recogiendo aceitunas en una parcela familiar / PSOE DE EXTREMADURA

"Esta jornada de reflexión la estoy aprovechando para recoger las aceitunas, que era una tarea que tenía pendiente. Con la campaña electoral ha sido imposible", afirma Gallardo consciente de que esta es, en estas fechas, una de las costumbres más típicas y arraigadas en Extremadura.

Gallardo recogiendo aceitunas en su explotación familiar.

Gallardo recogiendo aceitunas en su explotación familiar. / PSOE

Deporte y ocio

El candidato de Vox, Óscar Fernández, ha optado por un plan deportivo y familiar. Durante la mañana ha acudido con sus hijos a los campos de fútbol de Pinilla, en Cáceres, para presenciar un partido, en una jornada marcada por el descanso y la desconexión de la actividad política.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández calle, pasa la jornada de reflexión en un partido de fútol infantil

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández calle, pasa la jornada de reflexión en un partido de fútol infantil / VOX

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha elegido un día de campo rodeada de amigos y familiares, con una paella, juegos de mesa y paseos por la naturaleza, siempre pendientes de la evolución del tiempo.

