Elecciones Extremadura 21D
Sánchez acusa a Guardiola de "tapar sus escándalos de acoso" con el "bulo del pucherazo"
"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho el presidente del Gobierno
EFE
El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, de tratar de "tapar sus escándalos de abuso y acoso" con el "bulo del pucherazo".
Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto del cierre de campaña del PSOE extremeño en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha defendido el proyecto del secretario general del partido en la región y candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho Sánchez al hilar el caso del conductor y pariente de Guardiola condenado por maltrato, con el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz).
