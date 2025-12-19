Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación militar

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

La Princesa de Asturias cumple su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio

Salida del hangar del primer vuelo en solitario de la Princesa de Asturias, en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier (Murcia).

Salida del hangar del primer vuelo en solitario de la Princesa de Asturias, en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier (Murcia). / Casa del Rey

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
La Princesa de Asturias realizó este jueves su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), según ha informado este viernes el Palacio de la Zarzuela. Leonor cumple ya con su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Leonor celebra con sus compañeros su primer vuelo completamente sola.

Leonor celebra con sus compañeros su primer vuelo completamente sola. / Casa del Rey

La heredera del trono ha conseguido pilotar totalmente sola el aparato, sin ningún instructor en la aeronave, tras completar la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en el modelo Pilatus PC-21, apuntan fuentes de la Casa del Rey. Después de alcanzar las competencias necesarias ha podido hacer lo que llaman “la suelta” con seguridad. Leonor lleva desde septiembre en la academia, donde está adquiriendo de forma intensiva los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión.

La Zarzuela ha sido la encargada de distribuir fotografías del momento y también ha enviado a los medios de comunicación imágenes de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el momento de equiparse con el zahón anti-g (un traje para evitar la llamada visión negra producida por ascensos o maniobras que hagan descender la sangre a las piernas).

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar.

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar. / Casa del Rey

