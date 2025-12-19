Pilar Alegría vuelve a "casa" y empieza desde La Zaida la carrera al Gobierno de Aragón

Pilar Alegría vuelve a "casa" y empezará desde La Zaida la carrera electoral para intentar recuperar para el PSOE el Gobierno de Aragón. La secretaria general de los socialistas aragoneses vuelve al origen, a su pueblo, donde hace justo un año dio el primer paso para presentar su candidatura a liderar el PSOE Aragón.

En el mismo lugar, a la misma hora, y casi el mismo día pero un año después, Alegría volverá a rodearse de los suyos y de la estructura orgánica que ha diseñado en el partido para iniciar, ahora, la carrera electoral hacia el Pignatelli.

Según han confirmado fuentes socialistas, el acto se celebrará este sábado en el pabellón municipal de La Zaida a las 12.00 horas. Allí iniciará oficialmente una precampaña que ya lleva desarrollando toda la semana, desde que el presidente aragonés, Jorge Azcón, disolviera las Cortes este lunes y convocara las primeras elecciones anticipadas de Aragón.

Está previsto que al acto acudan los máximos representantes del partido en Aragón, con los secretarios generales de las tres provincias, Teresa Ladrero (Zaragoza), Fernando Sabés (Huesca) y Rafa Guía (Teruel), en un fin de semana clave para la conformación de las listas electorales en el partido.

Foto de familia de Pilar Alegría con simpatizantes, cargos y vecinos de La Zaida cuando presentó su candidatura, hace un año en La Zaida. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Cabe recordar que, en el calendario exprés diseñado por los socialistas en esta cita electoral, las Ejecutivas Provinciales elevarán sus propuestas entre el lunes y el martes a la Ejecutiva Regional y la Comisión de Listas, que aprobará la propuesta definitiva antes de enviársela a Ferraz.

Además, Pilar Alegría se rodeará de sus vecinos, como ya ocurriera en el acto de presentación de su candidatura para liderar el partido, y de quienes en este año han pasado a consolidarse como los puntales de su proyecto político, como el portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, y la secretaria de Organización, Manoli Berges.

Pilar Alegría, en la sede del partido en Aragón, cuando anunció que tendía la mano al PP de Jorge Azcón para aprobarle los presupuestos. / JAIME GALINDO

El eslogan de campaña: 'Por Aragón'

Después de casi dos semanas utilizándolo de soslayo, la candidata socialista hará oficial también uno de los lemas de su campaña electoral, 'Por Aragón', un mensaje que pretende poner el foco en la comunidad autónoma exclusivamente, más allá de su trayectoria nacional como ministra y portavoz. Ya lo utilizó cuando anunció la "mano tendida" del PSOE Aragón al Gobierno del PP para aprobar el techo de gasto y dialogar sobre los Presupuestos de 2026, algo que el Ejecutivo aragonés rechazó apenas una hora después.

Esta será la primera vez que los aragoneses voten en solitario en unas elecciones autonómicas, y los socialistas prevén hacer una campaña "muy de calle" y pegada al territorio, confiando en el boca a boca y en la capacidad de convicción de la todavía ministra en las distancias cortas. En estos primeros días, la candidata del PSOE ha visitado ya Ejea de los Caballeros, Zuera, Aínsa y Boltaña, y esta será la tónica habitual para el próximo mes y medio, hasta la cita con las urnas del 8 de febrero.