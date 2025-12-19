De Miguel rechaza un pacto con Gallardo y acusa a Guardiola de instrumentalizar el feminismo

La candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha rechazado este viernes un pacto con Miguel Ángel Gallardo (PSOE) porque "tiene una mochila enorme" y ha acusado a la candidata del PP, María Guardiola de "instrumentalizar el feminismo" y "boicotear la democracia" por no acudir al debate electoral celebrado en RTVE.

De Miguel, que ha hecho estas declaraciones en Almendralejo durante una visita, ha indicado que el PSOE extremeño necesita una reflexión interna y un nuevo liderazgo, porque Gallardo dificulta cualquier entendimiento con cualquier fuerza progresista, tanto por la situación judicial que tiene abierta como por el "bochorno" que supuso para Extremadura su aforamiento.

Un derecho

También ha sido especialmente crítica con la candidata del PP porque, según ha dicho, los debates son un derecho de la ciudadanía para conocer y contrastar propuestas y la ausencia de Guardiola supuso "un robo a la democracia", informa Efe.

Actuación "bochornosa"

Además, ha calificado de "bochornosa" la actuación de Guardiola respecto al robo de una caja fuerte en una oficina de Correos de Fuente de Cantos en lo que, según De Miguel, fue "un intento de manchar un proceso electoral transparente y limpio" y de generar desconfianza sobre el trabajo de los empleados de Correos, a los que ha defendido por su esfuerzo durante estas fechas.

Irene de Miguel ha aseverado que la presidenta extremeña se muestra "muy nerviosa" ante la posibilidad de no lograr la mayoría absoluta e incluso de perder el Gobierno autonómico. "Vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda", ha dicho, y ha defendido un modelo de región basado en la igualdad de oportunidades y en la defensa de los servicios públicos frente al negocio privado.

Audios

Por último, se ha referido a los audios relacionados con el alcalde de Navalmoral, del PP, y la denuncia sobre un trato machista a una exconcejala de su formación, asegurando que Guardiola pretendía "tapar" un presunto caso de acoso machista del que era conocedora pero "no hizo ni caso".

"El feminismo no es un arma arrojadiza que tirarnos entre nosotras es precisamente acabar con la impunidad de los machistas y proteger a las mujeres", y ha criticado que Guardiola no ha tomado "ni una medida" para proteger a las mujeres más vulnerables durante la legislatura.

Manifiesto de apoyo

Por otro lado, El movimiento Recortes Cero ha publicado en diversos medios de comunicación un manifiesto de apoyo a Unidas por Extremadura en las elecciones autonómicas de este domingo. Un manifiesto que cuenta con el apoyo de personalidades de la Cultura como el pintor Antonio López, los directores de cine Fernando Colomo y Manuel Gutiérrez Aragón, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín o la actriz Charo López.

Entre las artistas extremeñas que firman el manifiesto se encuentra la cantante Sü, la artista Paula Valdeón, el actor Pedro Rodríguez, de la histórica compañía Suripanta, además de la jurista María Eugenia Rodríguez Palop, Ramón Millán, secretario de organización de la federación de pensionistas de CCOO y activistas sociales de muy distintos ámbitos.

La candidata de Unidas por Extremadura atiende a los medios en Almendralejo. / Efe

El manifiesto denuncia que existe "una ofensiva de políticas reaccionarias que ponen en peligro la paz, los pilares más básicos del Estado del Bienestar y las libertades", mencionando desde el genocidio en Gaza, pasando por el rearme o el cuestionamiento de derechos sociales conquistados, apunta Recortes Cero en un comunicado.

Políticas de Trump

Para quienes firman este manifiesto "Trump es el principal responsable de estas políticas", pero en España y en Extremadura "Vox y el PP las defienden". Un texto que suscriben "profesionales independientes con distintas trayectorias y sensibilidades", según se puede leer.

El manifiesto llama a la unidad "lo más amplia posible", para "defender la paz, las libertades y para avanzar en la redistribución de la riqueza", explicando algunas de las políticas que son necesarias para Extremadura y que en estas elecciones representa Unidas por Extremadura.

Los firmantes diagnostican que el problema de Extremadura no es la falta de capacidades y de recursos potenciales, sino la redistribución de la riqueza para "crear una industria que genere riqueza" y una reforma fiscal progresiva "para dotarnos de recursos para Sanidad y la Educación".