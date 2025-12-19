Así se escogerá la candidatura de los Comuns en Barcelona: un tándem y primarias abiertas

Barcelona en Comú se prepara para escoger el candidato con el que tratará de reconquistar la alcaldía de la capital catalana en las elecciones municipales de 2027. El diputado del Congreso Gerardo Pisarello está dispuesto a asumir el reto y presentará sus credenciales el sábado, mientras que también el escritor y comunicador Roberto Enríquez Higueras, más conocido como Bob Pop, ha manifestado su aspiración.

Para esa elección, el partido aprobará este viernes el reglamento de las primarias, un texto a cuyo borrador ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que concreta un proceso nuevo de elección de la lista inédito que combina tanto la presentación en tándem de las dos personas que encabezarán la candidatura, como la designación directa de quienes ocuparán del tercer al quinto puesto y un sistema abierto para escoger el resto de componentes hasta el número 15. El objetivo: confeccionar una "candidatura ganadora" a través de un sistema que busca "dar más proyección pública al proceso, la construcción de un equipo "cohesionado" y garantizar una representatividad plural.

El censo de votantes lo integrarán todas las personas inscritas y verificadas por el partido y, aunque todavía está por definir el calendario, la previsión de Barcelona en Comú es que el proceso de primarias arranque justo después de las fiestas navideñas.

Con el propósito de dejar atrás un hiperliderazgo de Colau que reconocen que ha sido tanto una fortaleza como una debilidad cuando ha dejado un vacío con su retirada, los Comuns apuestan por cimentar un liderazgo más cooperativo. Eso explica que, en lugar de escoger solo un candidato a la alcaldía, se elija un tándem paritario, es decir, que tiene que estar formado por un hombre y una mujer. Los aspirantes deben formar parte del registro de la formación, especificar quién ocupará el rol de 'número uno' y quién el de 'número dos' y estar "alineados" con la hoja de ruta aprobada en el congreso que celebró la formación en julio, en el que se apuesta por un "frente de izquierdas".

En estos momentos está por ver con quién irán de la mano Pisarello y Bob Pop cuando formalicen que se presentan a las primarias. En el caso del primero, el nombre que hasta ahora ha ganado más enteros es el de la coordinadora de Catalunya en Comú y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa. Fuentes del partido explican que la candidatura de Pisarello intentará acordar con Bob Pop incluirlo en la lista y evitar así medirse en una votación. No obstante, el comunicador mantiene por ahora su intención de presentar su propia candidatura.

Una vez proclamado el tándem electo, será este el encargado de decidir quién ocupará los tres siguientes puestos de la lista teniendo en cuenta, según establece el reglamento, "los principios de paridad, diversidad y representatividad social". Eso sí, para esa designación la coordinadora general de Barcelona en Comú abrirá un proceso de escucha entre los distintos espacios del partido para recoger propuestas de perfiles, una pauta que el tándem deberá tener en cuenta a la hora de escoger los nombres.

Las personas que ocuparán los puestos del 6 al 15 de la candidatura serán escogidas por primarias abiertas. De hecho, pueden ser activistas, simpatizantes o independientes sin afiliación a Barcelona en Comú. Para concurrir, habrá que presentar listas de precandidaturas con un mínimo de tres personas que después se deberán completar hasta un máximo de 10. Las listas deberán tener un orden y serán abiertas, cosa que significa que los votantes podrán apostar por una candidatura entera o por nombres de distintas listas.

Quedan, sin embargo, algunos detalles por definir, según el borrador del reglamento, como si se permitirá que candidatos que se presenten de forma individual puedan agruparse -eso sí, nadie podrá presentarse a dos listas a la vez-, si se deberá establecer un orden de prioridad de los candidatos, cómo se aplicarán mecanismos de corrección y ponderación del voto y a cuántos miembros se podrá votar como máximo.

"La organización como tal deberá mantener una estricta neutralidad durante el desarrollo de las distintas fases del proceso", reza el borrador del reglamento. Eso sí, los cargos electos institucionales y orgánicos podrán expresar su apoyo a nivel individual. De hecho, está previsto que tanto Colau como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como una parte significativa de los dirigentes de los Comuns, arropen a Pisarello.

También habrá un comité electoral encargado de velar por que todas las candidaturas dispongan de los mismos recursos y oportunidades para hacer su campaña y se establecen algunos comportamientos sancionables. Por ejemplo, se considerarán faltas leves el envío masivo de correos fuera de los canales oficiales de Barcelona en Comú o hacer "una campaña en negativo", es decir: "desprestigiar" a rivales en las primarias o dirigentes que han ocupado el cargo. Se elevarán a faltas graves cuando se trate de acciones o lenguaje "discriminatorio" contra otras candidaturas. Y será calificada de muy grave la manipulación en el recuento de votos.