Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control en el Congreso. / José Luis Roca / EPC

Iván Gil

May Mariño

Cristina Gallardo

Madrid
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

  1. Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones
  2. Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
  3. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  4. Quienes salvaron a Juan Carlos, ¿los empresarios que le dieron los 4 millones o la Fiscalía y la AEAT que blanquearon su regularización fiscal 'no espontanea'?
  5. Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio
  6. La jueza investiga en secreto a la cúpula de Plus Ultra por los delitos de blanqueo, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias
  7. Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026
  8. Joan Manuel Serrat y Núria Espert recibirán la Medalla de Oro de la Generalitat

Las mentiras del portavoz de Vox de Jávea acusado de acoso sexual: su partido sí lo ha amonestado y él reconoció "conductas inapropiadas"

Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

Pilar Alegría vuelve a "casa" y empieza desde La Zaida la carrera al Gobierno de Aragón

El cabecilla de la estafa inmobiliaria de Lujo Casa despilfarró el dinero en ocio y en el Casino de Mallorca

Sánchez afirma que ya se ha reunido con Yolanda Díaz y no ve desleal que le pida cambios en el Gobierno

María Guardiola: "No me perdonan haber demostrado que otra Extremadura es posible"

María Guardiola: "No me perdonan haber demostrado que otra Extremadura es posible"

María Jesús Montero descarta su salida del Gobierno de España a corto plazo: "No va a haber ninguna remodelación"

