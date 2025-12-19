Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo

La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

Sánchez afirma que ya se ha reunido con Yolanda Díaz El presidente del Gobierno no ve desleal que le pida cambios en el Gobierno.

PSOE y Sumar se reúnen este viernes Por los socialistas acudirá Rebeca Torró, secretaria de Organización, y se desconoce quiénes serán los representantes de la formación de Yolanda Díaz.

Mariano Alonso Freire Guardiola difumina las líneas rojas con Vox tras el trago de 2023 pero endurece el discurso contra Abascal La presidenta del PP en Extremadura, que abrió el ciclo electoral con el adelanto, podría marcar el camino de las negociaciones con Vox, después de que las encuestas la sitúen como favorita para ganar, aunque con el mismo dilema de 2023

Tono Calleja Flórez Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero "a gran escala" de "personas sujetas a sanciones internacionales" Anticorrupción sostiene que una empresa que prestó dinero a Plus Ultra, que tiene vínculos con Panamá, también está involucrada en la venta de 30 millones en oro procedente de Venezuela a una sociedad de Emiratos Árabes

Llorca insiste en el deshielo con el Gobierno pese a los reparos del PSOE valenciano El president insiste en su oferta de diálogo y evita replicar las críticas de Bernabé y Morant, que cuestionan que la comisión mixta suponga recuperar la normalidad institucional

Iván Gil El PSOE aguanta la presión de Sumar y ofrecerá un revulsivo a la agenda política para cerrar la crisis Los menosprecios al socio minoritario de la coalición se extienden entre cuadros socialistas. En Moncloa apuntan que “la gran incógnita” para sostener un Gobierno progresista es cómo se reconfigure el espacio a su izquierda

María Jesús Montero descarta su salida del Gobierno de España a corto plazo "No va a haber ninguna remodelación".

Pilar Alegría vuelve a "casa" La exportavoz del Gobierno empieza desde La Zaida la carrera al Gobierno de Aragón.

Entrevista a María Guardiola, candidata del PP en Extremadura "No me perdonan haber demostrado que otra Extremadura es posible"