Última hora de los casos de corrupción y el acoso sexual en el PSOE: las elecciones en Extremadura y la posible remodelación del Gobierno, en directo
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Mientras tanto, Pedro Sánchez mide los apoyos de su Gobierno mientras analiza si remodela su gabinete.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:
Sánchez afirma que ya se ha reunido con Yolanda Díaz
El presidente del Gobierno no ve desleal que le pida cambios en el Gobierno.
Mariano Alonso Freire
Guardiola difumina las líneas rojas con Vox tras el trago de 2023 pero endurece el discurso contra Abascal
La presidenta del PP en Extremadura, que abrió el ciclo electoral con el adelanto, podría marcar el camino de las negociaciones con Vox, después de que las encuestas la sitúen como favorita para ganar, aunque con el mismo dilema de 2023
Tono Calleja Flórez
Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero "a gran escala" de "personas sujetas a sanciones internacionales"
Anticorrupción sostiene que una empresa que prestó dinero a Plus Ultra, que tiene vínculos con Panamá, también está involucrada en la venta de 30 millones en oro procedente de Venezuela a una sociedad de Emiratos Árabes
Llorca insiste en el deshielo con el Gobierno pese a los reparos del PSOE valenciano
El president insiste en su oferta de diálogo y evita replicar las críticas de Bernabé y Morant, que cuestionan que la comisión mixta suponga recuperar la normalidad institucional
Iván Gil
El PSOE aguanta la presión de Sumar y ofrecerá un revulsivo a la agenda política para cerrar la crisis
Los menosprecios al socio minoritario de la coalición se extienden entre cuadros socialistas. En Moncloa apuntan que “la gran incógnita” para sostener un Gobierno progresista es cómo se reconfigure el espacio a su izquierda
María Jesús Montero descarta su salida del Gobierno de España a corto plazo
Pilar Alegría vuelve a "casa"
La exportavoz del Gobierno empieza desde La Zaida la carrera al Gobierno de Aragón.
Entrevista a María Guardiola, candidata del PP en Extremadura
"No me perdonan haber demostrado que otra Extremadura es posible"
Mariano Alonso Freire
El PP cita a Zapatero en el Senado por su relación con el directivo de Plus Ultra detenido
El Partido Popular (PP) llevará al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comisión de investigación del Senado sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. “El telón de la obra corrupta de Sánchez se está cayendo, y el que movía los hilos era Zapatero”, aseguró la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, quien se ha preguntado si Zapatero dio un “chivatazo” al empresario Julio Martínez Martínez, investigado ahora por irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
