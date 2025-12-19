Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvia CatalunyaPeste porcinaUcraniaBarcelonaPlus UltraChuecaÀlex PastorBarcelonaVíctor ManuelInviernoComprobar Lotería Navidad 2025Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Investigación a la mujer del presidente

La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

La Audiencia rechaza los recursos de la esposa de Sánchez y de Cristina Álvarez contra la investigación de Peinado

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la existencia de indicios que permiten mantener investigadas por malversación de caudales públicos tanto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a su asistente en Moncloa por sus gestiones en relación con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

"Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", señala la sala de apelaciones, para añadir que "la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios". De este modo, la Sala rechaza los recursos presentados por las defensas contra esta parte de la investigación realizada por el juez Juan Carlos Peinado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones
  2. Una incineradora en Melilla y residuos en Castellón: la trama de la SEPI comparte con el caso Koldo el interés por contratos de Acciona
  3. Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero 'a gran escala' de 'personas sujetas a sanciones internacionales
  4. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  5. Quienes salvaron a Juan Carlos, ¿los empresarios que le dieron los 4 millones o la Fiscalía y la AEAT que blanquearon su regularización fiscal 'no espontanea'?
  6. Sumar ve al PSOE 'en shock' y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: 'No le queda más remedio
  7. La jueza investiga en secreto a la cúpula de Plus Ultra por los delitos de blanqueo, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias
  8. Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026

La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

Tres magistrados conservadores del Supremo estudiarán el 15 de enero si excarcelan a Ábalos

Tres magistrados conservadores del Supremo estudiarán el 15 de enero si excarcelan a Ábalos

Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones

Catalunya renovará 20 barrios degradados con una inversión total de 412 millones

Un juez incoa diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista

Un juez incoa diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista

De Miguel rechaza un pacto con Gallardo y acusa a Guardiola de instrumentalizar el feminismo

De Miguel rechaza un pacto con Gallardo y acusa a Guardiola de instrumentalizar el feminismo

PSOE y Sumar cierran "sin avances" su reunión para afrontar la crisis de Gobierno

PSOE y Sumar cierran "sin avances" su reunión para afrontar la crisis de Gobierno

La Princesa de Leonor cumple su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire