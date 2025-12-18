Rull contagia a los diputados el espíritu navideño cantando villancicos en el Parlament

Tras un largo pleno que ha durado tres días, los diputados han dejado atrás las diferencias ideológicas exhibidas dentro del hemiciclo y han despedido el año cantando villancicos en la escalinata del Parlament. Encabezados por presidente de la Cámara, Josep Rull, parlamentarios de PSC, Junts, ERC, PP y Comuns han entonado clásicos como el 'Fum, fum, fum', 'El trineu' -la versión catalana del 'Jingle Bells'- o 'Les dotze van tocant'. La cantada ha terminado con la canción 'Quan somrius' de Josep Thió, y posteriormente todos los participantes han podido disfrutar de un surtido de turrones y copas de cava proporcionados por los servicios del Parlament.

Este es el segundo año consecutivo que la institución acoge esta iniciativa, impulsada personalmente por Rull. A diferencia del año pasado, en esta ocasión se ha profesionalizado algo más y en lugar de hacerse a capela, donde es más fácil detectar los defectos de afinación, se ha acompañado de un piano. La sorpresa ha sido que al teclado no estaba un diputado, sino el Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Albert Tort. En la dirección del coro, en cambio, ha repetido la parlamentaria socialista Imma Ferret, que es miembro de la coral Amics de Penyafel (Santa Margarida i els Monjos). La única consellera que se ha atrevido a cantar ha sido la de Educació i Formació Professional, Esther Niubó.

El presidente del Parlament, que es uno de los veteranos de la institución , quiso recuperar hace un año esta tradición que no es nueva en la Cámara, pero que hay que remontarse a casi dos décadas atrás -en 2006- para encontrar un precedente. El ahora jefe de la institución ya era diputado en aquella época y ya participó en esa celebración que ahora lidera con el aval de la Mesa. La idea de fondo era mostrar concordia en un Parlament donde durante los tiempos álgidos del 'procés' se vivieron escenas de tensión. Sin embargo, al evento no han acudido representantes ni de Vox, ni de la CUP, ni de Aliança Catalana.

El presidente del Parlament, Josep Rull, acompañado por los diputados, canta los tradicionales villancicos. / Bernat Vilaró / ACN

Un pesebre y un 'tió'

El órgano rector también ha sido el encargado de la decoración navideña de los espacios comunes que este año ha contado con un árbol de Navidad con decoración de la Fundació Sant Tomàs, un grupo de entidades sociales sin ánimo de lucro de las comarcas de Osona y el Lluçanès, y un pesebre a cargo de la Federació Catalana de Pessebristes. Además, al lado del árbol se ha instalado un 'tió', una petición que ya hizo el año anterior el secretario segundo de la Mesa, Juli Fernández (ERC).

Ahora la decoración navideña ya se ha integrado dentro de la normalidad de la Cámara, pero no estuvo exenta de polémica cuando lo impulsó en 2021 la entonces presidenta Laura Borràs, que decidió poner árbol y pesebre. En 2022, con Borràs ya suspendida como diputada, y la republicana Alba Vergés asumiendo temporalmente sus funciones, se optó por mantener el árbol, pero no el pesebre. En aquel momento, hubo un intenso debate en la Mesa sobre laicidad y tradiciones religiosas, y finalmente se apostó por no hacer la representación del nacimiento de Jesús.